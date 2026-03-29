Re Carlo senza stipendio ma il suo patrimonio aumenta: da dove arrivano gli introiti

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IPA Re Carlo

Essere il Sovrano del Regno Unito è, senza dubbio, uno dei lavori più complessi al mondo. Eppure, a differenza di un comune cittadino, Re Carlo III non riceve una busta paga mensile. Nonostante l’assenza di uno stipendio tradizionale, il suo patrimonio personale continua a crescere vertiginosamente, tanto da posizionarlo stabilmente tra le figure più ricche della Gran Bretagna. Secondo la prestigiosa classifica del Sunday Times per il 2025, la fortuna del Re è stimata in circa 860 milioni di dollari.

Ma come è possibile accumulare una tale ricchezza senza una retribuzione fissa? La risposta è da ricercare in una complessa ma efficiente architettura finanziaria che affonda le radici nella storia secolare della Corona.

Re Carlo, il Sovereign Grant: la quota sui profitti nazionali

La fonte di finanziamento più cospicua per le attività ufficiali di Re Carlo è il Sovereign Grant. Questo meccanismo prevede che i profitti derivanti dal Crown Estate – un immenso impero immobiliare che comprende terreni agricoli, parchi eolici offshore e proprietà di lusso a Londra – vengano versati al Tesoro britannico. In cambio, il governo restituisce alla Famiglia Reale una percentuale di tali guadagni.

Nell’anno fiscale 2025-2026, Carlo ha ricevuto oltre 176,6 milioni di dollari dal Sovereign Grant, segnando un incremento di 61 milioni rispetto all’anno precedente. Questo balzo è dovuto principalmente alla gestione lungimirante del portafoglio energetico, con la vendita di concessioni per i parchi eolici nel Mare del Nord. Questi fondi non finiscono però nel portafoglio personale del Re: servono a coprire le spese istituzionali, come la manutenzione di Buckingham Palace, gli stipendi del personale e i costi per i quasi 2500 eventi ufficiali a cui la Famiglia Reale ha partecipato nel 2025.

Il Ducato di Lancaster, la borsa privata

Se il Sovereign Grant finanzia lo Stato, il Ducato di Lancaster garantisce l’indipendenza economica del Sovrano. Istituito nel 1399 da Enrico IV, questo ente gestisce un patrimonio di oltre 41000 acri di terreno e proprietà storiche come la tenuta di Savoy.

Le entrate nette confluiscono nella cosiddetta Borsa Privata (Privy Purse), che nel 2024-2025 ha totalizzato oltre 38 milioni di dollari. Questi fondi sono destinati alle spese personali del Re e alla gestione delle residenze private come Sandringham e Balmoral, oltre a sostenere economicamente gli altri membri della famiglia impegnati in compiti di rappresentanza.

Gli investimenti privati

La terza colonna dell’economia reale è costituita dal portafoglio personale di Carlo: investimenti finanziari, risparmi e proprietà ereditate, i cui dettagli rimangono, per tradizione, riservati.

A far riflettere – in positivo – non è di certo l’entità del patrimonio, ma la dedizione del Sovrano nonostante i momenti difficili che ha attraversato in questi anni. Dopo la diagnosi di cancro nel 2024, Carlo III ha dimostrato una forza straordinaria. Nel 2025 è stato il membro più attivo della Famiglia Reale, presenziando a ben 535 impegni, più del doppio rispetto all’anno precedente.

Il futuro però sembra ancora più dinamico. Con la riduzione del programma di cure annunciata a fine 2025, il 2026 si prospetta come l’anno del grande ritorno sulla scena internazionale. Il Re ha in programma di percorrere oltre 15000 miglia, inclusa una visita molto attesa negli Stati Uniti ad aprile. Un’agenda fitta che conferma come, pur senza stipendio, il ruolo di Re Carlo rimanga centrale, tanto nell’economia quanto negli affari del Commonwealth.