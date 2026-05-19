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Getty Images I Beckham

La nuova classifica dei più ricchi del Regno Unito pubblicata dal Sunday Times racconta un sorpasso che mescola monarchia, sport e cultura pop. Secondo le stime del 2026, David e Victoria Beckham hanno infatti superato il patrimonio personale di Re Carlo, diventando una delle coppie miliardarie della Gran Bretagna.

Il patrimonio complessivo dei Beckham ha raggiunto circa 1,36 miliardi di euro, una cifra che consacra l’ex calciatore come il primo sportivo miliardario britannico. Un risultato che, almeno sul piano personale, lo colloca davanti allo stesso sovrano inglese, il cui patrimonio netto viene stimato intorno ai 760 milioni di euro.

Il patrimonio di Re Carlo inferiore a quello dei Beckham

Il confronto ha inevitabilmente acceso il dibattito internazionale perché mette in luce un aspetto spesso poco chiaro del sistema monarchico britannico: la differenza tra la ricchezza della Corona e quella personale del Re.

Anche se il nome di Charles è associato a palazzi, proprietà storiche e gioielli della monarchia, gran parte di quei beni non appartiene direttamente a lui bensì all’istituzione monarchica.

È il caso del Crown Estate, l’enorme patrimonio immobiliare e commerciale della Corona britannica, che genera introiti miliardari ma non rappresenta una disponibilità privata del sovrano. I profitti vengono infatti destinati allo Stato e solo una parte torna alla famiglia reale attraverso il Sovereign Grant, il fondo utilizzato per sostenere spese ufficiali, sicurezza e manutenzione delle residenze reali.

La ricchezza personale di Re Carlo deriva invece principalmente da eredità, investimenti privati e proprietà come il Ducato di Lancaster. Un patrimonio considerevole, ma lontano dalle dinamiche imprenditoriali che negli ultimi anni hanno trasformato i Beckham in un vero e proprio impero economico.

Così David e Victoria Beckham sono diventati miliardari

Dietro la crescita del patrimonio dei Beckham c’è soprattutto David che, dopo il ritiro dal calcio giocato, ha costruito una rete di investimenti tra sport, immobili e accordi commerciali internazionali.

La coppia vanta ora un patrimonio complessivo di 1,36 miliardi di euro: un aumento significativo rispetto ai 574 milioni di euro stimati nel 2025. Praticamente nell’ultimo anno Becks e Posh hanno raddoppiato il loro patrimonio.

Dietro questo balzo economico ci sarebbe soprattutto il boom dell’Inter Miami, il club statunitense di cui Beckham è comproprietario. L’arrivo di Leo Messi in Florida ha infatti trasformato la squadra in un fenomeno globale, aumentando il valore del marchio, dei diritti commerciali e delle quote societarie.

A rafforzare ulteriormente la crescita economica dei Beckham gli investimenti immobiliari negli Stati Uniti, in particolare i progetti sviluppati nell’area attorno allo stadio dell’Inter Miami.

Parallelamente, David Beckham ha ampliato il proprio raggio d’azione entrando nel settore del benessere e degli integratori attraverso il marchio IM8 e puntando così su uno dei mercati più redditizi degli ultimi anni.

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Non solo sport e salute. Anche Victoria Beckham continua a consolidare il proprio impero imprenditoriale. Il suo brand di moda e beauty ha ormai superato i 115 milioni di euro di fatturato annuo, contribuendo in modo decisivo alla crescita del patrimonio familiare. Dopo anni difficili e bilanci altalenanti, il marchio dell’ex Spice Girl sembra aver trovato una stabilità economica che lo ha reso uno dei business fashion più riconoscibili legati a una celebrity britannica.

La ricchezza dei Beckham si riflette inoltre nel loro imponente patrimonio immobiliare. La coppia possiede una villa a Miami dal valore stimato di circa 70 milioni di euro, una residenza nel West London valutata oltre 55 milioni e una tenuta nelle Cotswolds da circa 15 milioni di euro.

A completare il quadro c’è lo yacht di lusso Seven, nome scelto in omaggio allo storico numero indossato da Beckham con il Manchester United e la nazionale inglese, oltre che secondo nome della figlia Harper.

Le famiglie più ricche del Regno Unito

La nuova classifica dei più ricchi del Regno Unito pubblicata dal Sunday Times fotografa un Paese in cui le grandi fortune non appartengono più soltanto all’aristocrazia tradizionale, ma sempre più spesso a imprenditori globali, magnati della tecnologia e celebrity.

Per il quinto anno consecutivo, in cima alla graduatoria si confermano i fratelli Sanjay e Dheeraj Hinduja, alla guida di un impero industriale e finanziario stimato in circa 43,6 miliardi di euro. Eredi del gruppo fondato dal padre Gopichand Hinduja, i due imprenditori controllano un conglomerato attivo in 48 Paesi tra petrolio, gas, banche e trasporti. Nonostante il patrimonio record, i fratelli Hinduja continuano a mantenere un profilo estremamente riservato, lontano dai riflettori della mondanità britannica.

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Al secondo posto si piazzano David e Simon Reuben con una fortuna stimata in 32 miliardi di euro. Pure loro di origine indiana, hanno costruito il proprio successo attraverso il gruppo Reuben Brothers, attivo soprattutto nei settori immobiliare, tecnologico e del private equity. Tra i progetti più ambiziosi attualmente in corso figurano la trasformazione di Admiralty Arch e Cambridge House, due edifici storici londinesi destinati a diventare hotel di lusso.

Chiude il podio Sir Leonard Blavatnik, imprenditore nato in Ucraina e cresciuto in Russia, oggi cittadino britannico e americano. Il suo patrimonio viene stimato in circa 30,7 miliardi di euro. Attraverso la holding Access Industries controlla investimenti nei media, nell’immobiliare e nell’intrattenimento, con una quota di maggioranza in Warner Music considerata uno dei suoi asset principali.

Tra le new entry in classifica – oltre ai Beckahm – spiccano Liam e Noel Gallagher. La reunion degli Oasis si è trasformata in un fenomeno economico: i 41 concerti del tour hanno generato circa 460 milioni di euro al botteghino, rilanciando contemporaneamente il valore del catalogo discografico della band. Il patrimonio complessivo dei fratelli Gallagher viene ora stimato intorno ai 430 milioni di euro.

Fa il suo ingresso nella graduatoria Emily Eavis, figlia del fondatore del Glastonbury Festival Michael Eavis. Gli analisti valutano il celebre festival musicale di Worthy Farm oltre 415 milioni di euro, nonostante l’edizione di quest’anno sia stata sospesa per consentire ai terreni di “riposare”, secondo la tradizione dell’evento.

Tra i nomi meno noti compare infine Daniel Knight, 29 anni, creatore del videogioco horror Phasmophobia. Nato come progetto indipendente, il titolo ha venduto oltre 25 milioni di copie nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti, trasformando la società del giovane sviluppatore di Southampton in una delle sorprese economiche dell’anno.