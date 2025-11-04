Nella mattinata del 4 novembre 2025 Re Carlo III ha nominato Cavaliere David Beckham, alla presenza della moglie Victoria che è apparsa più chic che mai

IPA Victoria Beckham

Il 4 novembre 2025 sarà una giornata indimenticabile per David Beckham, investito Cavaliere d’Inghilterra da Re Carlo III. L’ex calciatore ha ricevuto l’importante onorificenza direttamente dal sovrano, alla presenza della moglie Victoria e dei genitori.

La coppia ha sfoggiato look impeccabili per l’occasione: entrambi gli outfit erano firmati dalla linea di moda Victoria Beckham. Se quello di David era elegante e classico, Victoria ha scelto un completo chic con un’allure seducente.

Victoria Beckham, il look perfetto

Da “Posh Spice” negli anni ’90 a icona di stile globale: Victoria Beckham non smentisce mai il suo soprannome. Per l’investitura del marito David al Castello di Windsor ha scelto un total black della sua maison: un abito aderente che esalta la silhouette senza rinunciare alla raffinatezza.

Victoria ha indossato un abito nero della sua collezione dal taglio particolare: un design aderente che seguiva perfettamente le forme, seducente ma elegante. Il modello longuette presentava un’arricciatura in vita e spalline scultoree impreziosite da drappeggi pendenti.

IPA

Come una vera e propria Lady, titolo che potrà utilizzare da oggi in avanti, Victoria Beckham ha accompagnato il suo abito con un cappellino con veletta nero e un paio di scarpe in tinta col tacco

Victoria Beckham, la dedica al marito

Victoria Beckham ha accompagnato il marito David in una delle giornate più importanti della sua vita, come annunciato dalla stessa pagina ufficiale della Casa Reale Inglese: “Questa mattina al castello di Windsor, il Re ha nominato Cavaliere Sir David Beckham per i suoi servizi a sostengo dello sport e della beneficenza”.

David Beckham si è detto orgoglioso dell’onorificenza ricevuta e nei video social è apparso visibilmente emozionato. L’ex calciatore ha seguito l’eleganza della moglie indossando un tight grigio fumo e camicia bianca, anch’esso della maison Victoria Beckham.

Anche Victoria ha condiviso la sua commozione con una dedica Instagram per il marito: “David, dal momento in cui ti ho conosciuto 28 anni fa, sei sempre stato così orgoglioso di rappresentare il tuo Paese. Che sia dentro o fuori dal campo, nessuno ama l’Inghilterra o rispetta di più la nostra Famiglia Reale. Vederti onorato dal Re oggi è qualcosa che ricorderò per sempre. Hai raggiunto tanto, eppure sei sempre lo stesso uomo gentile, umile e lavoratore che ho conosciuto, nonché marito e padre fantastico. Non mi sono mai sentita più orgogliosa. Sir David Beckham, ti vogliamo tutti tanto bene”.