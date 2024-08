Perché tutti parlano degli Oasis: l’attesa e l’annuncio del tour

Fonte: IPA Liam e Noel Gallagher degli Oasis

Che Liam e Noel Gallagher, fratelli e componenti degli Oasis, facciano ciclicamente parlare di loro non è una novità. Tra litigi, frecciatine e rumors rispetto a una possibile reunion, i due artisti britannici non smettono di far sognare i fan nonostante abbiano sciolto il duo nel 2009. La loro controversa relazione fraterna e la dinamica che ha caratterizzato la band ha sempre alimentato l’interesse del pubblico e della stampa. Ora, la speranza di poterli rivedere insieme sul palco è tornata più viva che mai e tutti stanno parlando di loro.

Oasis, l’annuncio che fa parlare (ancora) di loro

Impossibile non aver sentito e cantato almeno una volta una delle iconiche canzoni dei fratelli Gallagher. Il duo britannico, che nel 1991 ha formato gli Oasis, è rimasto nel cuore degli amanti dell’indie rock nonostante lo scioglimento, gli screzi e le notevoli frecciatine che i due si sono lanciati a partire dal 2009, anno in cui hanno deciso di prendere strade diverse. Con album che hanno segnato un’epoca e brani che sono diventati veri e propri inni generazionali, gli Oasis continuano a influenzare la scena musicale, e la loro leggenda si rinnova ad ogni nuova notizia che li riguarda.

In moltissimi, negli anni, hanno sperato in una reunion tra i due: possibilità ipotizzata tantissime volte, ma mai concretizzata. Ora, gli Oasis tornano sulla bocca di tutti per via di uno spiraglio di speranza che proprio Liam e il fratello Noel, che nel 2023 ha divorziato dalla moglie Sara MacDonald, hanno condiviso sui loro account social.

Il 26 agosto il duo ha infatti pubblicato un post in cui metteva i fan in allerta per un grande annuncio programmato per la mattinata di martedì 27 agosto. Da quel momento in moltissimi hanno pensato che gli Oasis potrebbero effettivamente tornare, iniziando a immaginare quando e dove i due si sarebbero rincontrati.

Un pensiero di cui non è tardata la conferma: nella mattinata gli Oasis hanno infatti pubblicato le prime date di quella che potrebbe essere la reunion più bramata degli ultimi anni commentando: “Le pistole sono rimaste in silenzio. Le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita. Vieni a vedere. Non sarà trasmesso in televisione.”

Oasis, le date della reunion nel 2025

Un annuncio del genere sembra poter spazzare via anni di litigi, ripicche e rancori, almeno per i fan. I concerti degli Oasis programmati per il 2025, oltre ad aver riacceso l’entusiasmo e la gioia di moltissimi giovani e più maturi amanti di brani come Wonderwall, Don’t Look Back in Anger e Champagne Supernova, fanno sperare che i due possano davvero mettere da parte le divergenze e tornare sul palco non solo per questa reunion, ma per ricucire quel duo apprezzato e mai dimenticato.

I biglietti per gli eventi del 2025 possono essere acquistati a partire dal 31 agosto 2024. Ecco le date rilasciate fino a questo momento nella speranza che i due riescano a mantenere i rapporti e pianificare un tour internazionale: