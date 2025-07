Paul Gallagher, chi è il fratello maggiore degli Oasis

IPA Paul Gallagher

Quando si parla degli Oasis, il pensiero corre subito a Liam e Noel, ai litigi epici, ai concerti leggendari e alle hit che hanno segnato un’intera generazione. Ma c’è un altro Gallagher che è sempre rimasto dietro le quinte: Paul, il fratello maggiore.

Meno conosciuto dal grande pubblico, Paul non ha mai suonato nella band né cercato i riflettori, ma la sua figura ha avuto, nel bene e nel male, un peso nella storia personale (e forse anche artistica) dei due fratelli simbolo della musica inglese anni ’90.

Chi è Paul Gallagher

Tra i tre fratelli, Paul Gallagher è quello che è sempre rimasto ai margini della scena, lontano dai palchi degli Oasis e dalle luci della ribalta. Nato prima di Liam e Noel, nel 1966, Paul è il maggiore dei tre ed è cresciuto con loro a Manchester, in una famiglia dal contesto difficile, segnata da un padre violento e da una madre presente, Peggy, che è diventata una figura centrale nella narrazione dei Gallagher.

A differenza dei suoi fratelli minori, Paul non ha mai fatto parte degli Oasis, ma ha comunque costruito un suo rapporto con la musica. Ha lavorato come DJ, si è esibito in diversi contesti e in più occasioni ha dimostrato anche di avere una buona voce.

Negli anni ha collaborato in varie forme con l’industria musicale e dell’intrattenimento, anche se sempre in ruoli meno esposti rispetto a quelli di Liam e Noel. Dalla selezione di dischi in alcuni locali a Manchester fino al lavoro con la Creation Records durante gli anni ’90, Paul si è anche impegnato come fotografo.

Paul Gallagher, il rapporto con Liam e Noel

Il rapporto di amore e odio con i fratelli Liam e Noel è sempre rimasto centrale. Nel 1997 ha pubblicato il libro Brothers: From Childhood to Oasis, scritto insieme al giornalista Terry Christian, in cui racconta la sua versione della storia familiare e offre uno sguardo intimo, e non sempre tenero, sui suoi fratelli e il viaggio verso la fama.

Getty Images

Anche se non è mai diventato una figura pubblica nel senso tradizionale, Paul è spesso stato coinvolto in interviste e racconti dietro le quinte della band, quasi come testimone delle tensioni familiari e delle dinamiche disfunzionali che hanno contribuito a costruire, ma anche a distruggere, il mito degli Oasis.

Secondo alcune fonti, Paul era presente nel backstage a Parigi nel 2009, quando una delle solite liti tra Liam e Noel sfociò nella rottura definitiva della band. Nonostante questo, ha sempre cercato di mantenere un equilibrio tra i due fratelli, rimanendo in buoni rapporti con entrambi.

Con Liam, un tempo sposato con Patsy Kensit, ha un legame molto stretto: i due sono spesso stati visti insieme, e Paul ha raccontato di vederlo “a giorni alterni”. Con Noel, invece, i contatti sembrano essere più distanti, ma comunque presenti.

Paul Gallagher, i problemi con la giustizia

Nel 2025, il nome di Paul Gallagher è tornato sulle pagine dei giornali non per motivi legati alla musica o alla sua famiglia, ma per una vicenda giudiziaria molto delicata. Secondo quanto riportato da testate come il Telegraph e confermato dalla Polizia Metropolitana di Londra, Paul è stato accusato di stupro e di una serie di altri reati gravi, che riguardano presunti episodi di violenza ai danni di una donna avvenuti tra il 2022 e il 2024.

Un quadro pesante, che ha inevitabilmente sollevato molta attenzione mediatica, soprattutto per via del cognome che porta, in un momento particolarmente delicato: la reunion degli Oasis. La comparsa di Paul davanti al Tribunale dei Magistrati di Westminster è prevista per il 27 agosto 2025, quando dovrà rispondere ufficialmente alle accuse.