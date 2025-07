Oasis a Cardiff, la moda Britpop torna con Liam in giacca e Noel in denim

Gli Oasis tornano sul palco a Cardiff e con loro esplode la moda Britpop: Liam in parka, Noel in denim, e un pubblico in delirio tra look vintage e merchandising sold out

IPA Oasis a Cardiff, Liam e Noel Gallagher

È successo davvero: Liam e Noel Gallagher di nuovo insieme su un palco, con la stessa energia che aveva infiammato gli anni ’90 e un look che è una dichiarazione di stile. Il primo concerto del tour reunion degli Oasis si è tenuto a Cardiff e, oltre alle chitarre e ai cori a squarciagola, ha segnato ufficialmente il ritorno della moda Britpop. Una sfilata (musicale e visiva) che ha mandato in delirio i fan e fatto vibrare le corde nostalgiche della Gen X, dei Millennial e persino della Gen Z.

Liam Gallagher: parka scuro e carisma immutato

Il look di Liam Gallagher è un manifesto, sempre. Sul palco del Principality Stadium ha scelto ancora una volta il suo capo-feticcio: il parka. In questo caso un modello tecnico dal finish leggermente lucido, verde oliva scurissimo, con cappuccio tirato su, chiusura a zip e coulisse visibili. Un’armatura urbana perfetta per chi, come lui, continua a cantare con le mani dietro la schiena e lo sguardo tagliente.

Il layering è studiato: sotto si intravede una felpa o giacca con collo alto nella stessa tonalità, tono su tono, che crea volume e struttura senza perdere quel tocco da “giro nei sobborghi di Manchester”. In mano ha stretto a lungo il tamburello, altro simbolo Gallagher, tra un’Acquiesce e una Cigarettes & Alcohol, e ha cantato a pochi centimetri dal microfono con la sua postura inconfondibile. Il risultato? Un Liam icona, fedele a se stesso e vestito come se il tempo non fosse mai passato.

IPA

Noel Gallagher: la camicia di jeans, sobrietà e sostanza

Noel Gallagher, dal canto suo, ha scelto un look più minimale ma perfettamente coerente con la sua estetica rock e concreta. Camicia in denim azzurro chiarissimo, maniche arrotolate fino ai polsi, taschini sul petto e bottoni a pressione. È il classico modello western, che torna ciclicamente nel guardaroba maschile e che qui diventa simbolo della sua calma apparente.

Abbinata a jeans scuri e chitarra elettrica rosso acceso (una Gibson, per i più attenti), la camicia sottolinea un contrasto tra i due fratelli che si riflette anche nella moda. Liam è impatto, Noel è continuità. Ma insieme creano quella chimica perfetta che ha segnato un’epoca. La scelta del denim non è casuale: è lo stesso capo che Noel indossava in molte interviste e backstage negli anni d’oro della band, oggi rivisitato in chiave più pulita e asciutta.

Il palco diventa passerella Britpop: torna l’estetica anni ’90

Le immagini dal live parlano chiaro: gli Oasis sono tornati non solo con i loro grandi successi, ma anche con tutto un immaginario che ha fatto scuola. E Cardiff, per una sera, è sembrata Camden Town. Tra i fan, tantissimi con bucket hat alla Kangol, t-shirt oversize, jeans lavati e sneakers vintage. Il Britpop è vivo, e con lui anche l’ossessione fashion che lo accompagna.

Il tour ha già dato il via a una corsa al merch ufficiale: la t-shirt “Manchester City x Oasis – Up in the Sky” è diventata oggetto del desiderio e i social sono invasi da fan che la indossano come una bandiera. E non manca chi riprende i vecchi codici stilistici per reinterpretarli: il parka firmato da Haider Ackermann per Canada Goose, il bomber di Bally che Noel ha indossato in precedenti occasioni, la track jacket adidas in edizione sostenibile, le Fred Perry in piqué, e naturalmente le Gazelle – sempre adidas – che restano un simbolo di fedeltà assoluta al mood Oasis.

IPA

Le passerelle seguono il trend: modelli e brand in piena Britpop fever

Anche le sfilate seguono la scia. Nella collezione P/E 2025 di Levi’s, sfilano modelle come Lila Moss e Iris Law con giacche in denim oversize e pantaloni dritti, lo stesso tipo di silhouette che abbiamo visto sul palco di Cardiff. Kangol rilancia il suo cappello cult in mille colori, mentre Fred Perry aggiorna le righe verticali con palette più fresche ma lo stesso spirito ribelle.

Siamo in pieno Wonderwall Summer: un’estate dominata da nostalgia, parka, tamburelli e – soprattutto – stile. Gli Oasis hanno riportato il Britpop dove gli appartiene: sotto i riflettori. E hanno ricordato a tutti noi che si può fare moda anche solo con una giacca stropicciata e un paio di occhiali scuri, se la propria attitudine è quella giusta.