Lila Moss identica a mamma Kate: stesso look e voglia di osare

Tra le nepo baby dello showbiz, ce n’è una in particolare che oltre ad aver seguito le orme della celebre mamma, non solo le somiglia in maniera impressionante, nei tratti e nella fisicità, ma sembra volerne anche ricalcare look e attitudine, intesa soprattutto come voglia di attirare l’attenzione con outfit sensuali e seducenti. Mai volgari o esagerati, come il caso di altre figlie d’arte , ma sempre in grado di calamitare l’attenzione dei media. Stiamo parlando di Lila Moss, classe 2002, figlia della top Kate.

Minuta (168 cm, bassina per gli standard della moda) ed esile come la celebre mamma, capelli biondi, lisci e lunghi e occhi a forma allungata proprio come Kate, Lila è davvero la sua fotocopia. E quando si presenta agli eventi ufficiali riproponendone gli outfit, sembra di avere un deja vu. È capitato per esempio alla recente New York Fashion Week, quando Lila è arrivata all’evento YSL Beauty Candy Club con un top bianco di raso scollato – rigorosamente no bra – e un blazer oversize nero. Lo stesso identico look sfoggiato da Kate alla sfilata di Yves Saint Laurent durante la settimana della moda di Parigi il 26 settembre 2023.

In una cosa soltanto Lila, per ora, sembra non voler seguire mamma: nella “volatilità” sentimentale. Molto riservata nel suo privato, la giovane modella è fidanzata dal 2022 con Yoni Helbitz (prima uscita pubblica il 9 luglio a Wimbledon 2023). Quasi 3 anni, un record paragonato a com’era Kate alla sua età. I tempi cambiano, i figli crescono…