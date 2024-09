Kate Moss e Lila, tale madre tale figlia: look trasparenti coordinati alla Paris Fashion Week

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Kate e Lila Moss

La Paris Fashion Week è sempre stata un evento unico nel suo genere, dove le icone della moda e le nuove generazioni si incontrano, creando una sinergia che attraversa il tempo e lo stile. Quest’anno, il duo che ha catturato l’attenzione di tutti è stato quello formato da Kate Moss e sua figlia Lila Moss. Durante lo show di Saint Laurent per la collezione primavera-estate 2025, le due hanno sfoggiato look coordinati che hanno celebrato l’eleganza e la sensualità, richiamando con forza l’eredità stilistica di Yves Saint Laurent.

Kate Moss e Lila Moss: un legame di stile

Non è la prima volta che vediamo Kate Moss brillare durante la Paris Fashion Week, ma questa volta la supermodella ha condiviso il palcoscenico con sua figlia Lila, offrendo uno spettacolo di eleganza e fascino che ha incantato tutti. Lila Moss, a soli 21 anni, sta rapidamente seguendo le orme della madre, e la somiglianza tra le due è innegabile. Lo stesso sorriso magnetico, lo stesso sguardo seducente e una presenza scenica che lascia senza fiato.

Entrambe hanno scelto di indossare abiti trasparenti, seguendo un trend che nelle ultime stagioni è tornato a dominare le passerelle e i red carpet. Kate Moss e Lila hanno dimostrato come lo stile sia una questione di DNA, con look che richiamano le radici della maison Saint Laurent, ma reinterpretati in chiave moderna e audace.

Fonte: Getty Images

I look coordinati di Kate Moss e Lila Moss

Durante lo show di Saint Laurent, Lila Moss ha scelto un abito in pizzo nero trasparente con spalline sottili, che lasciava intravedere il suo elegante completo intimo coordinato.

Un look audace e sensuale, perfettamente in linea con l’estetica boudoir tanto amata dalla maison. A completare l’outfit, Lila ha aggiunto un tocco di contrasto con una cintura in pelle nera stretta in vita, che ha dato struttura e definizione alla silhouette, mentre ai piedi indossava dei raffinati sandali in satin nero con un elegante incrocio.

Il trucco, in perfetta sintonia con l’intero look, era caratterizzato da uno smokey eye che metteva in risalto i suoi occhi, donando un’aria misteriosa e seducente.

Kate Moss, invece, ha optato per un look trasparente ma con un approccio più sofisticato e maturo. La sua scelta è ricaduta su un abito in velluto e tulle, leggermente più rivelatore rispetto a quello della figlia, ma bilanciato dalla giacca in velluto schiacciato che le cadeva fin sotto i fianchi, con revers ricamati di perline scintillanti.

Fonte: Getty Images

L’eleganza discreta di Kate è stata ulteriormente esaltata dalla scelta degli accessori: un paio di grandi orecchini rettangolari che brillavano sotto i riflettori e diversi bracciali dorati ai polsi che aggiungevano un tocco di glamour. I capelli, lisciati all’indietro, incorniciavano il viso, enfatizzando la sua bellezza iconica.

Il contrasto tra madre e figlia era evidente eppure perfettamente armonioso: se Lila Moss ha incarnato un’estetica più giovane e provocante, Kate ha dimostrato come la sensualità possa essere elegantemente sottile e raffinata, anche a 49 anni.

Il legame indissolubile tra moda e famiglia

Kate Moss e Lila Moss non sono semplicemente due modelle che condividono lo stesso cognome. Rappresentano l’evoluzione del concetto di icona di stile, con Kate che negli anni ’90 ha definito un’era della moda, e Lila che oggi sta prendendo il testimone, portando avanti la tradizione con la sua personale interpretazione.

La loro presenza alla Paris Fashion Week non è passata inosservata, e i loro look hanno messo in luce l’importanza dell’eredità stilistica. Saint Laurent, con la sua collezione primavera-estate 2025, ha voluto omaggiare il fondatore della maison, riprendendo alcuni dei suoi codici iconici e reinterpretandoli per una donna moderna e sicura di sé.

La stessa cosa è successa con Bella Hadid che è tornata a sfilare con Saint Laurent, e lo ha fatto in grande stile, portando la sua eleganza e magnetismo su una passerella che ha incantato il pubblico.