Lottie Moss, lo stile animalier e provocante della sorella di Kate per le strade di Londra

Fonte: IPA Lottie Moss

Sorella minore della celebre top model Kate Moss, Lottie Moss combatte da sempre per conquistare un posto nel mondo che sia tutto suo, passando spesso attraverso eccessi e stili di vita borderline. Anche i suoi look hanno sempre avuto alti e bassi, con outfit che hanno lasciato tutti a bocca aperta, come quello sfoggiato proprio ieri sera tra le strade di Londra, dove è apparsa super provocante con un mini dress animalier.

Lottie Moss stupisce con mini dress animalier e giacca di pelle

Un look sensuale e provocante, perfetto per la sua fisicità, ma che ha catalizzato l’attenzione dei social per il soggetto che lo indossa: stiamo parlando di Lottie Moss, sorella minore dell’iconica top model Kate, musa di grandi nomi del mondo della moda come Karl Lagerfeld e Mario Testino. Un’icona talmente presente e schiacciante da aver condizionato l’intera vita di Lottie: la sorella di Kate infatti, pur essendo anche lei modella, non è mai riuscita ad adattarsi a quella vita di lustrini e riflettori continui tanto che, arrivata a 27 anni, ha deciso di mettere da parte la carriera di top model per dedicarsi ad altro.

Proprio ieri sera Lottie è apparsa con un’amica per le strade di Londra dove non poteva certo passare inosservata grazie ad un look bold davvero particolare: mini dress leopardato super corto, calze nere velate, giacca in pelle nera a coprire i fianchi e soprattutto occhiali da sole scuri in piena notte. Un look selvaggio e provocante che ha subito catalizzato l’attenzione sulla sorella minore di Kate. Forse un ennesimo tentativo di conquistare un piccolo posto del mondo dei social, ancora incentrati sulla figura onnipresente della sorella maggiore?

In ogni caso Lottie continua la sua battaglia contro quei demoni che l’hanno tenuta stretta a loro per tanti anni, ovvero le dipendenze da alcol e droga, tanto che proprio lo scorso anno è stata ricoverata per overdose.

Fonte: IPA

Fonte: IPA

Lottie Moss, una vita all’ombra di Kate in cerca di riscatto

Non dev’essere stato facile per Lottie crearsi un proprio posto nel mondo all’ombra di una sorella tanto imponente come Kate Moss. Tutto è iniziato quando la piccola Lottie ha partecipato, a soli 13 anni, al matrimonio della sorella con l’allora marito Jamie Hince: tra gli invitati c’erano molte persone che gravitavano intorno al mondo del fashion e per loro fu normale suggerire a Lottie di intraprendere la carriera di modella data la sua estrema bellezza.

Così, ancora bambina, Lottie Moss si era ritrovata catapultata in un mondo completamente nuovo, ma anche spietato che non teneva conto delle esigenze di una ragazzina: le venne consigliato di perdere peso, fu portata al confronto continuo con la sorella Kate di cui tutti avevano una riverenza assoluta, e alla fine divenne quasi normale cedere all’alcol e alle droghe per poter sopportare tutto quello che stava accadendo e, soprattutto, superare il senso di solitudine e abbandono provocato dalla lontananza della sorella.

Sì perché Kate, pur essendo già una modella affermata, non ha mai supportato Lottie, nè le ha dato consigli, aiuto o conforto: la differenza d’età tra loro, di ben 23 anni, con l’aggiunta di avere una mamma diversa, ha portato le due sorelle ad una lontananza fisica ed emotiva.

Il peso schiacciante della figura di Kate però aleggiava in quel mondo in cui Lottie aveva messo piede e non passava giorno in cui qualcuno non le chiedesse della celebre sorella, facendole sentire ancora di più il peso di quel distacco.

Così Lottie aveva iniziato a sprofondare sempre di più, passando da un accesso all’altro, fino a quando a fine 2023 e dopo un ricovero per curarsi dalle dipendenze, si era svegliata nel suo letto dopo una sbronza trovandosi un tatuaggio con la scritta Love sullo zigomo. Quella era stata la goccia che aveva fatto traboccare il vaso e che l’aveva portata a decidere di mettere la parola fine a tutto quello che aveva vissuto fino a quel momento.

Abbandonato il mondo della moda, Lottie aveva deciso di curarsi e di cambiare vita, aprendo insieme all’amica Sahara Ray un account su OnlyFans, creando contenuti di nudo con altre ragazze. Oggi Lottie combatte ancora con i fantasmi del passato, resta single e racconta sul suo account TikTok la sua vita quotidiana condividendo con i fans le sue vicissitudini…e i suoi look.