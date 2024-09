Fonte: IPA Lottie Moss

La sorellastra di Kate Moss, Lottie, nel podcast Dream On, ha spiegato di essere stata costretta al ricovero in ospedale a causa di un’overdose di Ozempic. Afferma che assumere il farmaco per il diabete per dimagrire è stata la “decisione peggiore che abbia mai preso, un avvertimento per tutti”.

Lottie Moss, il ricovero in ospedale per overdose

Un momento davvero difficile per Lottie Moss, “orribile”, anzi, per usare le sue parole. L’abbiamo spesso definita come la sorella “ribelle” della top model Kate Moss e, in effetti, ha avuto un’esistenza costellata da numerosi eventi complessi. Nel suo podcast Dream On, giovedì 12 settembre, ha scelto di raccontare il suo ricovero in ospedale d’urgenza, a causa di un’overdose.

“È stata la cosa più spaventosa che mi sia mai capitata in vita mia. Il mio viso e il mio corpo a un certo punto si sono completamente irrigiditi. È stato orribile”. Ha assunto per qualche tempo il farmaco Ozempic, che nell’ultimo periodo è diventato un “trend” a Hollywood, poiché fa perdere peso. L’overdose le ha causato un attacco epilettico, a seguito della disidratazione.

Ha scelto di assumere questo farmaco su suggerimento di un’amica, in un momento in cui “non era felice del suo peso”. Da qui il calvario, alla ricerca disperata di perdere qualche kg: ha iniziato ad assumere dosi per una persona di 100 kg, quando lei ne pesava quasi 60. “L’ho usato per due settimane e non mi sono mai sentita così male in vita mia. Sono passata da 60 chili a 57 in pochi giorni, poi a 54 e quindi a 53. Non era una perdita di peso sana considerata la velocità. Alla fine, sono rimasta a letto per due giorni, non riuscivo a trattenere né cibo né acqua, il mio viso non aveva più colore”.

Come sta oggi dopo il ricovero

Dopo aver accusato i primi malesseri, Lottie Moss è stata accompagnata in ospedale dalla sua amica. Tutto si è risolto per il meglio, ed è stata dimessa, ma il periodo l’ha inevitabilmente segnata ed è questo il motivo per cui ha scelto di raccontare ciò che le è successo, per mettere in guardia dagli effetti collaterali. “Preferirei morire piuttosto che prendere di nuovo quel farmaco, spero che la storia possa servire di lezione ad altre persone. È stata la decisione peggiore che abbia preso in vita mia. Quel farmaco è un antidiabetico, per favore non prendetelo per dimagrire”.

Oggi, Lottie Moss è una creator su OnlyFans: per gran parte della sua vita, ha dovuto lottare contro la dipendenza, l’ansia e la depressione. Il suo peso non la preoccupa, non più dopo quello che si è ritrovata ad affrontare: il merito va anche in parte al suo fidanzato, che l’ha sostenuta e l’ha fatta sentire amata. “Il fatto che lui mi ami, mi ha insegnato ad amare di più me stessa”, finalmente felice, la sorellastra della Moss spera di essere un esempio per la Body Positivity. Nel 2022, aveva raccontato il suo calvario: essere diventata famosa troppo presto, in giovane età, l’aveva portata a una spirale di autodistruzione.