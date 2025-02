Dove Cameron, Kate Moss ed Emily Ratajkowski: ecco chi sono le stelle in prima fila alla New York Fashion Week

Fonte: IPA Dove Cameron

L’alta moda è di scena a New York: dal 6 all’11 febbraio la Fashion Week illumina infatti le passerelle della Grande Mela. E, come di consueto, non mancano le star nel front row degli show più attesi: da Dove Cameron, bellissima e romantica da Carolina Herrera, a Emily Ratajkowski, in look casual da Coach, ecco chi sono le più belle in prima fila.

Dove Cameron, il look romantico alla Fashion Week

Dove Cameron è un’attrice e cantante molto popolare, ma il pubblico italiano ha imparato a conoscerla meglio da quando ha iniziato una relazione con Damiano David. Nota per i suoi look eleganti ed originali, la star ha dato ancora una volta prova del suo inconfondibile stile anche durante la Fashion Week newyorchese, alla quale ha partecipato in qualità di ospite allo show di Carolina Herrera.

Fonte: IPA

Per l’occasione, l’attrice ha puntato su un outfit black & white dal sapore bon ton e romantico: Dove ha abbinato ad una pomposa gonna a ruota di colore nero un crop top bianco con fiocchi sulle spalline. Per completare il suo ensemble, la Cameron ha scelto un paio di classiche décolleté in vernice, rinunciando invece ai gioielli. L’hairstyle? Una ponytail alta con ciuffi ad incorniciare il viso. Un’acconciatura che ha valorizzato un make-up nelle tonalità del rosa e del pesca, in pieno stile “doll”.

Nonostante nelle sue recenti apparizioni in pubblico l’attrice e cantante sia stata spesso accompagnata da Damiano, per il suo appuntamento con la Fashion Week ha preferito arrivare da sola: una scelta dettata probabilmente da esigenze contrattuali, che non va assolutamente letta come segno di una piccola crisi sentimentale. La relazione tra il cantante dei Maneskin e la sua dolce metà procede infatti a gonfie vele. Con somma gioia dei fan.

Kate Moss, super chic per Calvin Klein

Kate Moss non poteva assolutamente mancare al debutto di Veronica Leoni per Calvin Klein. La top model britannica, che al celebre brand deve gran parte del suo successo, è arrivata a New York con un look super sfosticato: l’indossatrice ha scelto un classico slipdress di colore bianco abbinato ad un cappotto oversize di colore scuro.

Fonte: IPA

Kate ha quindi puntato su uno chignon alto e su un paio di orecchini pendenti luminosi, che hanno regalato un tocco di vivacità all’ensemble. Fedele al suo stile minimal, la Moss ha scelto di non esagerare con il make-up, prediligendo un trucco nelle tonalità del bronzo e dell’oro che ha valorizzato sguardo e lineamenti.

Emily Ratajkowski mai così casual da Coach

Ha abituato i suoi fan look dal tocco audace e sensuale, ma in occasione dello show newyorchese di Coach, Emily Ratajkowski ha puntato tutto sull’effetto casual. La modella americana ha infatti scelto un lungo trench in camoscio marrone con cinturino in vita. Anche le calzature sono all’insegna dello stesso colore e materiale, che si candida di diritto tra i must del momento.

Fonte: IPA

Una maxi bag in vernice di colore nero e make-up effetto nude completano il look di EmRata, che per la prossima stagione sembra decisa a sposare uno stile più sobrio e raffinato.