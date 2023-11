Fonte: IPA Jeremy Allen White

Lui ha dichiarato di non riuscire proprio a capire come mai il pubblico lo trovi così sexy, ma di essere lusingato da tutti i complimenti che arrivano sul web. E forse è proprio questa umile non consapevolezza a fare di Jeremy Allen White uno dei sex symbol più desiderati del momento. Scopriamo qualcosa di più sul protagonista di The Bear.

Jeremy Allen White, lo chef più sexy della tv

La carriera da attore di Jeremy Allen White comincia quasi vent’anni fa, con la partecipazione saltuaria a famose serie televisive come il poliziesco Law & Order. Il primo ruolo da co-protagonista arriva però nel 2011, nella dissacrante serie Shameless, dove Allen White recita per dieci anni, fino alla stagione conclusiva nel 2021.

Fonte: IPA

La vera fama, però, è decisamente più recente e l’attore la deve tutta alla recente serie targata Fx – in onda in Italia su Disney+ – intitolata The Bear. Stavolta gli spetta il ruolo da protagonista assoluto, quello di Carmen Berzatto, detto appunto the bear, l’orso. Uno chef talentuoso e geniale che lascia la carriera a cinque stelle per salvare il ristorante del fratello suicida. Un personaggio problematico, misterioso e decisamente sexy. Le t-shirt aderenti, i bicipiti scolpiti e i tatuaggi ben in vista lo hanno reso il cuoco più amato della tv.

Il matrimonio e il difficile rapporto con l’alcol

Jeremy Allen White è stato per anni al fianco della collega Addison Timlin, conosciuta quando era ancora un giovanissimo studente di recitazione e sposata nel 2019. Un amore lunghissimo e all’apparenza romanticissimo: “Ti amo nel profondo delle mie ossa” ha ringraziato lui ritirando il Golden Globe. La coppia ha avuto due figlie: Ezer, nata nel 2018 e Dolores arrivata nel 2020.

Fonte: IPA

Jeremy ha affermato di portare sempre con sé dei bigliettini scritti dalle sue bambine. Ma non è tutto oro quel che luccica, sembra che l’attore abbia problemi con l’alcol e, dopo aver chiesto il divorzio all’inizio di quest’anno, l’ex moglie ha ottenuto che White si sottoponga all’alcol test prima di ogni incontro con le figlie, che segua una terapia e che frequenti gli incontri degli Alcolisti Anonimi almeno una volta a settimana, pena la revoca della custodia congiunta. D’altronde, i ragazzacci redenti hanno sempre il loro appeal.

Piace anche alle celebrità

Basta fare un giro sui social – specie TikTok – per trovare migliaia di meme e video che osannano la sensualità di Jeremy Allen White. E al suo fascino non sono immuni neppure le celebrità. Ancora con le carte del divorzio fumanti, pare che Jeremy sia stato accalappiato dalla spumeggiante Rosalía, anche lei di nuovo single da poco. I due sono stati visti acquistare fiori al mercato assieme: che romantici!

Forse, però, quello con Rosalía è stato un flirt più che passeggero, perché ancor più recentemente l’attore è stato paparazzato mentre, a passeggio per le strade di Los Angeles, si scambiava tenere effusioni con la modella 30enne Ashley Moore. Insomma, è iniziata la sua era da rubacuori.

L’estetica “hot ugly”

Jeremy Allen White, con la mandibola sfuggente e gli occhi da pesce lesso è il perfetto esempio di quello che i più giovani definiscono hot ugly. Un non bello che, tuttavia, piace e piace anche parecchio. Quelle persone che, pur non rientrando esattamente nei canoni estetici odierni, risultano irresistibili a causa di un qualche non so che non ben precisato, ognuno il suo. Nella squadra degli hot ugly rientrano, ad esempio, il tenebroso Adam Driver e il comico Pete Davidson, che è riuscito a conquistare alcune tra le donne più belle del mondo, compresa Kim Kardashian.