Dopo quello tra Taylor Swift e Travis Kelce, negli ultimi giorni internet sta impazzando per un nuovo presunto amore. Questa volta la cantante interessata è Rosalia: la star del pop latino di Motomami sta facendo chiacchierare fan e media per un avvistamento insieme a Jeremy Allen White, attore molto conosciuto per i suoi ruoli in Shameless e The Bear. Una splendida amicizia o qualcosa di più? Anche se non è ancora chiaro che tipo di rapporto ci sia tra i due, i fan sognano già di poter gioire per una nuova splendida coppia.

Avvistati: Rosalia e Jeremy Allen White insieme a Los Angeles

Ancora nessuna notizia certa: solo qualche rumors su una presunta bella giornata passata insieme a Los Angeles. Spesso, però, per i fan è abbastanza per sperare in qualcosa di più. Che sia un’amicizia o l’inizio di un nuovo amore, l’avvistamento di Rosalia e Jeremy Allen White sta decisamente facendo parlare. Secondo un’indiscrezione fatta dal podcast Deux U, il tabloid Deuxmoi ha rivelato che i due sarebbero stati visti insieme a Los Angeles: pare che i due siano andati a vedere un film in un cinema di Los Feliz, per poi concludere la serata cenando insieme al Little Dom’s. Per il momento, però, non ci sono foto che possano confermare quella che è a tutti gli effetti solo un’indiscrezione.

Fonte: IPA

Nonostante i due si seguano su Instagram e White abbia spesso messo like ai post della bella pop star spagnola, non c’è ancora nulla che possa confermare che i due stiano davvero uscendo insieme. Non ci resta quindi che attendere e sperare che uno dei due decida di confermare o smentire questo succulento, romantico rumor.

La fine dell’amore tra Rosalia e Rauw Alejandro

Una possibile nuova relazione con Jeremy Allen White potrebbe essere un punto di partenza per la rinascita amorosa di Rosalia dopo la fine della relazione con Rauw Alejandro. A luglio 2023 la popstar spagnola aveva dichiarato la chiusura della storia con il cantautore durata tre anni e quasi prossima al matrimonio. I due erano usciti allo scoperto nel 2021 dopo aver tentato di mantenere privata la loro relazione. Una storia d’amore piena di passione e intesa reciproca, evidente anche nel videoclip di Beso, brano che i due avevano cantato insieme, in cui la coppia aveva deciso di mostrare alcuni dei loro momenti più romantici. A marzo, poi, i due avevano annunciato ufficialmente il loro matrimonio, per poi decidere di prendere strade diverse.

Chiusura che ha destato qualche dubbio nei fan, convinti che la causa potesse essere un tradimento. Ipotesi che Rauw Alejandro ha poi smentito: “Durante questi anni avete fatto parte dei miei successi professionali, così come di tutti i momenti felici che ho vissuto come coppia. Non mi sono mai visto nella posizione di pensare che avrei dovuto fare dichiarazioni pubbliche su questa questione molto privata per me. Sì, qualche mese fa io e Rosalia abbiamo concluso il nostro fidanzamento. Ci sono migliaia di problemi che possono causare una rottura, ma nel nostro caso non è stato per colpa di terzi o infedeltà. Durante questo tempo che sto impiegando per assimilare tutto questo, sono sorte accuse pubbliche errate e per rispetto di lei, delle nostre famiglie e di tutto ciò che viviamo, non potevo rimanere in silenzio e continuare a guardare mentre cercano di distruggere la storia d’amore più vera che Dio mi ha permesso di vivere.”