Rosalia tradita da Rauw Alejandro? Lui nega, ma dopo Shakira spunta un’altra cantante

La fine della love story tra Rosalia e Rauw Alejandro ha scosso il mondo della musica. La coppia, unita dal 2020, era molto amata in tutto il mondo. Una separazione improvvisa, arrivata dopo ben tre anni di relazione intensa e una proposta di matrimonio. Da giorni non si fanno che susseguire gossip circa una presunta infedeltà da parte del cantante portoricano che, stufo della situazione, ha deciso di intervenire in prima persona e fare chiarezza sulla vicenda.

Rosalia tradita da Rauw Alejandro? Il comunicato del cantante

Tramite una Instagram story Rauw – il cui vero nome è Raul Alejandro Ocasio Ruiz – ha confermato la rottura con Rosalia. Rottura avvenuta qualche mese fa. L’artista ci ha inoltre tenuto a precisare che l’addio non è stato scatenato da presunte infedeltà o mancanze di rispetto: “Sì, qualche mese fa io e Rosi abbiamo concluso il nostro fidanzamento. Ci sono migliaia di problemi che possono causare una rottura, ma nel nostro caso non è stata colpa di terzi o infedeltà”.

“Non mi sono mai sentito nella posizione di dover anche solo pensare di fare una dichiarazione pubblica su una questione per me molto privata”, ha premesso Rauw nel suo lungo sfogo per poi aggiungere: “Qualche mese fa io e Rosi abbiamo posto fine al nostro fidanzamento. Possono essere migliaia i problemi che possono scatenare una rottura, nel nostro caso non c’è stato un problema di terzi o di tradimento”.

Fonte: IPA

Infine: “Durante questo periodo nel quale sto cercando di accettare tutto questo, sono emerse accuse pubbliche illecite e, nel rispetto di lei, delle nostre famiglie e di tutto ciò che viviamo, non potevo stare a guardare e continuare a guardare tutti coloro che cercavano di distruggere la storia dell’amore che Dio mi ha permesso di vivere”.

Pure la cantante Rosalia si è affidata ai social network per parlare della faccenda: “Amo, rispetto e ammiro molto Raul. Non presto attenzione ai film, sappiamo noi quello che abbiamo vissuto. Questo momento non è facile, quindi grazie a tutti per la comprensione e il rispetto”.

Rauw Alejandro e il gossip su Shakira: stanno insieme?

A distanza di pochissime ore dall’annuncio della fine del fidanzamento tra Rosalia e Rauw, quest’ultimo è stato avvistato in compagnia di Shakira. I due sono stati beccati da alcuni fan mentre facevano il bagno insieme a Puerto Rico, Paese d’origine del cantautore trentenne. Con loro c’erano Milan e Sasha, i figli che la popstar colombiana ha avuto dall’ex compagno Gerard Piqué.

Rauw Alejandro e Shakira si conoscono da qualche tempo: lo scorso anno hanno collaborato alla realizzazione della canzone Te Felicito. Un feautiring che ha portato alla nascita di una bella amicizia. Contrariamente a quanto insinuato da qualcuno non c’è alcun legame amoroso. Anche perché pare che Raul stia frequentando un’altra star della musica latina…

Rauw Alejandro e Camila Cabello stanno insieme?

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che Rauw Alejandro abbia iniziato a frequentare nell’ultimo periodo Camila Cabello, artista americana di origini cubane ed ex leader delle Fifth Harmony. A spifferarlo il giornalista Raul de Molina nel programma di Univision El Gordo y La Flaca: “Mi è stato detto da una fonte molto buona, una fonte estremamente buona, che Rauw esce con Camila. Era con lei dopo aver litigato con Rosalia”. Versione confermata da E!: “Camila Cabello è la causa della rottura tra Rauw Alejandro e Rosalia”.

Di recente sia Camila Cabello che Rauw Alejandro erano a Puerto Rico. La prima ha preso parte ai Premios Juventud mentre il secondo si è concesso un po’ di relax e ha avuto modo di rivedere l’amica Shakira. Qualche giorno dopo sia Camila sia Rauw hanno assistito in Florida alla partita dell’Inter Miami CF, la squadra di proprietà di David Beckham, contro l’Atlanta United. Al momento nessuna dichiarazione è arrivata da parte della Cabello, legata in passato a Shawn Mendes.