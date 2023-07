Da tradita a traditrice? Shakira beccata in compagnia del fidanzato di Rosalía

Chi di spada ferisce, di spada perisce. Shakira sembra intenzionata a ribaltare gli addendi del famoso proverbio e, fresca di divorzio causa tradimento del marito, la vendicativa cantante è stata paparazzata in compagnia di un baldo e popolare giovane che, fino a meno di un giorno fa, era promesso sposo a un’altra.

Shakira e Rauw Alejandro: inaspettata gita di famiglia

Nonostante il suo innegabile successo musicale, Rauw Alejandro non è mai stato così popolare come nelle ultime 48 ore. Il rapper spagnolo si trova sulle prime pagine di tutte le riviste di gossip, e anche di quelle musicali, in seguito all’inaspettata rottura del fidanzamento con Rosalía, la popstar cui aveva chiesto la mano lo scorso marzo, dopo 3 anni di amore e connubio artistico.

Neanche il tempo di digerire la rottura che il bel tamarro (senza offesa, pura constatazione stilistica) si trova in compagnia di un’altra regina del pop latino. Sui social circolano foto di Rauw in compagnia niente popò di meno che di Shakira. Sembra che i due abbiano trascorso una piacevole giornata sul fiume, a Porto Rico, in compagnia della madre e di Sasha e Milan, i due figli della cantante.

“Shakira stava in compagnia di sua madre e dei suoi figli. È una madre affettuosa e presente. È stato bello vedere la relazione che ha con i suoi bambini. Rauw stava giocando con un pallone da calcio assieme al figlio maggiore di Shakira” ha scritto un utente su Twitter. E al racconto si accompagna una prova visiva: una foto di Shakira assieme ai fan, con Rauw Alejandro sullo sfondo, che prova inutilmente a nascondersi dalla fotocamera. Tentativo fallito, e adesso l’immagine di lui in compagnia di Shakira è sotto gli occhi di tutti.

La nuova vita da single di Shakira

Da quando ha divorziato da Piqué, mentre lui fa sempre più sul serio con la giovane amante Clara, Shakira si sta godendo a pieno la ritrovata vita da single. L’abbiamo vista scatenata e stilosa ai party più cool d’Europa. Si dice che si sia fatta regalare un suntuoso mazzo di fiori da Tom Cruise per poi scaricarlo senza mezzi termini. La rivista People ha dato per certa una frequentazione con il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, tra gite in barca, cene eleganti e serate in club esclusivi.

E quando tra lei e Hamilton sembrava ormai ufficiale, Shakira cambia sport e inizia a uscire assieme a Jimmy Butler, campione del basket americano, star dell’NBA. Adesso le foto in compagnia di Ruaw Alejandro. Speriamo che con lui, però, si tratti solo di un’amicizia, nata in seguito alla collaborazione musicale iniziata già da un paio d’anni. Perché adoriamo la Shakira mangiauomini, a patto che i suddetti non siano già fidanzati o, peggio, a un passo dall’altare.

Ruaw Alejandro ha osato tradire Rosalía

Probabilmente non con la complicità di Shakira, ma sembra che il cantante di raggaeton Ruaw Alejandro abbia donato alla mitica Rosalía un biglietto di sola andata verso la categoria delle donne bellissime e tradite. A poche ora dalla rottura del fidanzamento, sul web gira voce che la rottura non sia stata affatto consensuale ma che sia conseguenza dell’infedeltà di Rauw. La principale indiziata è la modella colombiana Valeria Duque, che qualche giorno fa era stata protagonista di alcune foto scattate nel backstage di un suo concerto, foto velocemente rimosse dopo la notizia del fidanzamento saltato.