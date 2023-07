Shakira, Piquè è un capitolo chiuso: il flirt con il giocatore (più giovane)

Si è decisamente chiuso il capitolo Piquè per Shakira: la cantante secondo la stampa americana avrebbe una nuova fiamma. E impazza il gossip: si tratterebbe di Jimmy Butler, giocatore dell’NBA, più giovane di lei di 13 anni.

Shakira, il nuovo flirt di 13 anni più giovane

Quando si parla di Shakira è impossibile non fare riferimento alla sua vita sentimentale: la pop star colombiana nell’ultimo anno è stata, volente o nolente, protagonista delle pagine di cronaca rosa di tutto il mondo. Colpa dell’addio turbolento tra lei e l’ex compagno Gerard Piquè, uscito alla scoperto con Clara Chia Marti e con la quale intrattiene una relazione da più di due anni, stando agli esperti di gossip.

Dopo la fine della storia d’amore con il calciatore, Shakira è stata avvistata con Tom Cruise e Lewis Hamilton: triangolo amoroso in vista? Assolutamente no, perché la cantante sarebbe buona amica di entrambi, con buona pace di chi stava già sognando per lei una nuova liason amorosa.

Eppure la pop star pare che non abbia nessuna intenzione di rimanere single a vita: una fonte a Us Weekly ha fatto sapere che Shakira starebbe frequentando Jimmy Butler, giocatore dei Miami Heat dell’NBA, conosciuto nell’ambiente come Jimmy Buckets.

Shakira sarebbe stata beccata in compagnia dello sportivo negli ultimi giorni: i due avrebbero cenato insieme al Novikov Restaurant & Bar di Londra e una fonte al magazine americano avrebbe fatto sapere che i due sarebbero vicini: “Sono usciti diverse volte, ma la conoscenza è molto recente ed è troppo presto per dire se si tratta di una relazione che durerà nel tempo”.

Tra i due però ci sarebbero 13 anni di differenza: 46 anni lei e 33 lui, la cantante e il cestista starebbero vivendo la loro passione con serenità: “A lei non dà fastidio“, ha spiegato l’insider sostenendo che “Jimmy la fa sorridere, è felice di passare del tempo insieme a lui“.

La frequentazione sarebbe ancora freschissima e solo di recente i due hanno cominciato a seguirsi sui social. Tutto sarebbe nato “dopo che la pop star ha condiviso un video di sé mentre tifava per i Miami Heat durante una partita, lo scorso maggio”. La sua presenza pare sia stata gradita da parte del cestista, star del busket, che ne avrebbe approfittato per farsi avanti.

Shakira e Piquè, i rapport tesissimi

Per Shakira e Piquè la loro storia è decisamente un capitolo chiuso: i rapporti tra i due sono tesi e sono intenzionati ad andare avanti con le proprie vite lontano l’una dall’altro. Mentre la cantante è tornata sulla scena con due singoli di grande successo, Music Sessions Vol. 53 e Te quedo grande (entrambi con riferimenti ai tradimenti dell’ex), il calciatore spagnolo ha ammesso di non aver alcun rimpianto e di voler inseguire la propria felicità al fianco della giovane fidanzata, con la quale si è parlato anche di nozze.

Di certo i gossip sulla chiacchieratissima coppia continuano a impazzare: solo qualche settimana fa si è parlato di uno scontro fisico tra Shakira e la madre di Piquè, Montserrat Bernabeu, che nei mesi precedenti alla rottura dei due avrebbe coperto il figlio nei suoi tradimenti, mentre lei si confidava e cercava sostegno nella suocera.