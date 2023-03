Piquè, nessun rimpianto con Shakira: “Ho fatto quello che volevo per essere felice”

Nessun rimpianto per Gerard Piqué: il calciatore non è affatto pentito della sua rottura con Shakira né di aver iniziato la relazione con Clara Chia Marti, la sua nuova compagna. Intervistato da El Pais, il campione è tornato a parlare della fine della storia d’amore con la pop star colombiana, dichiarando di aver messo al primo posto la sua felicità.

Gerard Piquè parla (di nuovo) della rottura con Shakira

Alla base delle scelte di Gerard Piquè c’è solo il desiderio di voler ricercare la propria felicità. L’ex campione del Barcellona lo ha confessato in una recente intervista a El Pais, spiegando di non essere affatto pentito di avere dato il via alla relazione con Clara Chia Marti e di aver messo la parola fine al decennale rapporto con Shakira.

“Ho fatto quello che volevo. Continuo a fare quello che voglio. Il giorno in cui morirò, guarderò indietro e spero di aver sempre fatto quello che volevo. Voglio essere fedele a me stesso“, ha spiegato nel corso dell’intervista Gerard Piqué. Se da un lato ha dichiarato la lealtà verso se stesso, dall’altro non ha certo specificato se sia stato fedele anche nei confronti della sua ex compagna.

Del resto non è certo un mistero che la storia con la giovane Clara sia iniziata qualche tempo prima delle loro prime uscite pubbliche (si parla addirittura di due anni prima). Quel che è certo è che Piquè si è guardato bene dal rilasciare dichiarazioni sulle dinamiche dell’incontro con la sua nuova fiamma, visto che fonti vicine al calciatore e alla pop star hanno in più di un’occasione sostenuto che il legame con Clara sia cominciato prima ancora che terminasse quello con Shakira.

Gerard Piquè, le frecciate contro l’ex e la felicità con Clara Chia Marti

È chiaro che Piquè non abbia nessun rimpianto riguardo alla sua separazione da Shakira: il calciatore anche questa volta non ha perso occasione per lanciare qualche frecciata alla sua ex, come aveva già fatto nelle scorse settimane. Riferendosi al tormentone di Shakira, lo sportivo aveva dichiarato: “Non voglio dire nulla, ognuno prende le decisioni che ritiene più opportune. Voglio solo che i miei figli stiano bene. Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con i miei figli e desidero che siano coinvolti in cose che li rendono felici”.

Se da un lato aveva ammesso di non sentirsi toccato dalle accuse non proprio velate della cantante, dall’altro di certo non ne è uscito bene, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Shakira, che ha trovato grande solidarietà da parte del suo pubblico, femminile soprattutto. “Ho avuto un anno molto difficile dopo la mia separazione e ho dovuto sopportare tante atrocità” aveva spiegato l’artista nella sua ultima apparizione televisiva.

Ma Gerard Piquè è intenzionato ad andare avanti per la sua strada, ricercando la sua serenità al fianco di Clara: “Non ho intenzione di spendere tempo e soldi per ripulire la mia immagine. Chi mi conosce sa la verità e solo quello mi interessa. Ci sono stati cambiamenti nella mia vita negli ultimi anni e lo sapete tutti, ma ho saputo preservare la felicità. Questo credo che sia la cosa più importante”.