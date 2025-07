Wanda Nara conferma il flirt con il calciatore Ayrton Costa, ma l’ex la gela

Wanda Nara torna al centro del gossip con un nuovo flirt tutto argentino: quello con il difensore del Boca Juniors, il 26enne Ayrton Costa. Dopo anni vissuti sotto i riflettori accanto a Mauro Icardi, tra scandali, riconciliazioni e interviste al vetriolo, la showgirl sembra aver trovato una nuova serenità accanto al giovane calciatore. Ma come in ogni storia che si rispetti, soprattutto quando i protagonisti sono Wanda e i suoi amori, anche stavolta i colpi di scena non mancano. E l’ex di Costa promette scintille.

Wanda Nara e Ayrton Costa stanno insieme: gli indizi parlano chiaro

Alzi la mano chi si ricorda la famosa frase della canzone di Shakira “Hai scambiato un Rolex per un Casio”. Questa volta però i protagonisti della vicenda non sono la cantante colombiana e il suo ex Gerard Piqué, bensì una nota showgirl e un altro calciatore. Cambiano i personaggi, non cambiano le frecciatine. Ma andiamo con calma e ricostruiamo quanto accaduto.

Secondo gli esperti di gossip, Wanda Nara avrebbe un nuovo amore. La scintilla sarebbe scoppiata per caso, complici alcuni messaggi scambiati su Instagram.

Da lì sarebbe iniziata la liason tra la showgirl argentina e il calciatore Ayrton Costa: dopo i flirt più o meno ufficiali degli ultimi tempi, come quello con il rapper L-Gante e il calciatore Maxi Lopez, quello con Ayrton potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo sentimentale per Wanda. Costa infatti è più giovane e più riservato, ma non per questo meno chiacchierato, rispetto ai precedenti amori della showgirl.

A conferma di quanto sta accadendo tra i due, hanno iniziato a comparire sui social una serie di indizi disseminati strategicamente (o forse no): foto di lei e di lui in cui compare la stessa Mustang, post con dettagli simili, anelli misteriosi sfoggiati da entrambi. Un puzzle che ha rapidamente acceso l’interesse dei fan e dei siti di gossip, convinti che tra i due ci sia più di una semplice amicizia.

Non solo: la giornalista Yanina Latorre, che avrebbe parlato con Wanda Nara e avrebbe chiesto lumi, avrebbe rivelato: “Si frequentano, tutto è iniziato quando lui le ha scritto su Instagram”.

La storia però è ancora tutta da confermare, ma tra cuori, Mustang e anelli coordinati, i segnali sembrano piuttosto chiari. E se c’è una cosa che Wanda Nara sa fare bene, è tenere accesi i riflettori.

Wanda Nara, l’ex di Ayrton Costa si scaglia contro la loro relazione

Se la storia tra Wanda Nara e Ayrton Costa non è ancora stata rivelata pubblicamente in via ufficiale, nonostante i numerosi indizi, ci ha pensato l’ex di lui a dare una bella accelerata alla situazione.

Si parla infatti di sfoghi sui social, di messaggi criptici e un bel po’ di malumori, che non fanno che alimentare il lato più soap della vicenda.

L’ex fidanzata di Ayrton Costa infatti non ha preso per niente bene la nuova relazione del calciatore, confermando così che effettivamente tra lui e Wanda qualcosa c’è: lei si chiama Candela Oyarzabal ed è una modella e studentessa di marketing.

La storia tra Ayrton e Candela sarebbe finita precipitosamente non appena il calciatore avrebbe iniziato a scrivere a Wanda, per cui sono in molti a pensare che ci sia proprio lo zampino della showgirl nella fine della loro relazione.

Candela, per tutta risposta, non sarebbe rimasta a guardare e avrebbe pubblicato sui social proprio la celebre frase della canzone di Shakira, accompagnandola con la musica di L-Gante, ex di Wanda Nara. Per la serie: frecciatine da manuale.

Wanda, d’altra parte, è abituata ai gossip di questo tipo: la storia con Mauro Icardi era già iniziata tra le polemiche a causa del discusso addio di lei all’ex marito Maxi López e si era poi trasformata in un connubio mediatico e sentimentale tra amore, business e scandali. Wanda non era infatti solo la moglie di Icardi, ma anche la sua agente.

Ma col tempo, la favola aveva iniziato a mostrare crepe profonde. Le voci di tradimenti, le crisi social amplificate da stories e messaggi criptici, e soprattutto il famigerato caso China Suárez (con cui Icardi starebbe organizzando il matrimonio), hanno messo a dura prova il rapporto.

Ora dunque la showgirl si appresta a vivere una nuova storia d’amore con il giovane Ayrton, con buona pace dell’ex di lui dalla quale, siamo sicuri, arriveranno altri colpi di scena.