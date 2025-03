Wanda Nara dall’avvocato con Maxi Lopez: “I miei figli sono terrorizzati”

La soubrette, in accordo con l'ex marito, ha deciso di denunciare Mauro Icardi per presunti maltrattamenti dopo aver ricevuto una preoccupante segnalazione dalla scuola

Fonte: IPA Wanda Nara

Svolta tutt’altro che positiva nella complessa diatriba che vede protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi. La guerra tra i due sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno, piuttosto delicato. La telenovela argentina ha assunto contorni inquietanti e drammatici. Questa volta si parla di maltrattamenti verso minori e nell’affare è stato coinvolto anche Maxi Lopez, ex marito della soubrette. “Il limite è stato superato”, ha detto duramente la Nara alla stampa.

Cosa è successo tra il figlio di Wanda Nara e Maxi Lopez e Mauro Icardi

Wanda Nara e Maxi Lopez hanno deciso di denunciare Mauro Icardi per presunti maltrattamenti nei confronti di Benedicto Lopez, terzogenito dell’ex coppia. Il ragazzino, oggi tredicenne, è praticamente cresciuto con il calciatore del Galatasaray visto che aveva a malapena due anni quando è iniziata la chiacchierata relazione tra Wanda e Icardi (all’epoca amico e compagno di squadra di Maxi).

“Ho sporto denuncia perché penso che sia molto grave. Tutto ha un limite e il mio limite sono i miei figli”, ha dichiarato Wanda alla stampa argentina, che l’ha intercettata all’aeroporto di Buenos Aires dopo un breve viaggio in Turchia, dove ha vinto un premio come Migliore donna dell’anno.

Il riferimento è al verbale scolastico diffuso dalla tv sudamericana in cui si parla dei recenti problemi di Benedicto, apparso diverso dal solito negli ultimi mesi. “Il ragazzino ha espresso confusione a livello familiare (soprattutto riguardo al suo patrigno). Dice di sentire le conversazioni a casa, le notizie, e tutto ciò lo influenza, ha paura”, si legge nel documento.

Il figlio di Wanda e Maxi “è preoccupato e confuso riguardo alla sua custodia e a quella delle sue sorelle. I genitori rispondono che hanno avuto delle riunioni di famiglia per chiarire questi dubbi”.

Inoltre, “lo studente ha espresso preoccupazione per i suoi sentimenti verso il patrigno , che, pur sapendo che è una brava persona, in passato ha usato punizioni fisiche nei suoi confronti, ‘mi ha colpito in testa come punizione’ per marcare il suo cattivo comportamento. Aggiunge che a volte ha usato parole offensive per riferirsi a loro”.

“Non rispondo né smentisco quello che una minorenne osa dire, a volte passano anche molti anni”, ha dichiarato Nara ai giornalisti. E ancora: “Fino al 19 febbraio, giorno del compleanno di Benedicto, ho invitato Mauro e gli ho mandato delle foto, poi le cose sono cambiate, c’è stata una denuncia molto grave ed è successo due giorni dopo”.

Wanda ha chiarito che esistono due fascicoli spiegando: “Insieme a Maxi no, lui ha presentato la sua denuncia e io la mia. Gli avvocati stanno lavorando al caso. Ho fatto tutto ciò che era in mio potere”.

E ha ammesso che ci sarebbe un clima di paura e terrore perché “i miei figli hanno paura che Mauro metta in atto la sua minaccia e li porti a vivere in Turchia. Lo vedranno quando ci saranno garanzie che ciò non accadrà”.

Mauro Icardi ha smentito le accuse di Wanda Nara e Maxi Lopez

Dopo aver appreso di questa denuncia, Mauro Icardi ha espresso di nuovo la sua rabbia nei confronti dell’ex moglie in una lunga dichiarazione condivisa su Instagram. “Non mi è chiaro se chi mi accusa di violenza sia la stessa persona che mi ha scritto di andare a trovare i tre bambini… (perché li ho cresciuti io e loro mi chiamano ‘papà’, parole esatte). È la stessa che mi ha denunciato per violenza di genere, aggressione, insulti e possesso di armi da fuoco, ma due giorni dopo si è presentata a casa mia come se nulla fosse accaduto. Mmm… Strano, vero?”, ha scritto lo sportivo.

Nel suo messaggio, l’attaccante ha anche accusato Wanda di non aver rispettato le sentenze del tribunale e di aver cambiato avvocato tre volte per modificare la giurisdizione del caso. “Che buona strategia, o che cattivo consiglio, direi. Cercheremo di vedere chi ci farà un favore”.

Ha ricordato che Wanda aveva chiesto il divorzio, ma quando lui ha depositato le pratiche legali, lei avrebbe reagito pubblicando vecchie chat nel tentativo di manipolare l’opinione pubblica. “La stessa persona che voleva il divorzio e quando ho presentato domanda di divorzio è impazzita pubblicando vecchie chat per disorientare la gente e farle credere in un’altra realtà. Mmm… strano”, ha fatto sapere.

Ha infine espresso fiducia che i tribunali si pronunceranno in suo favore e ha lasciato intendere di avere prove schiaccianti per dimostrare la propria innocenza.

E in una story conclusiva ha dato la buonanotte accompagnata dall’emoji di un bacio e un’immagine di Johnny Depp, ribadendo il paragone che ha fatto tra il suo caso e quello dell’attore di Hollywood con l’ex moglie Amber Heard. “Tic tac. Fate attenzione, prima o poi le maschere cadranno”, ha assicurato Icardi.