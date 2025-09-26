Wanda Nara, il nuovo fidanzato è Martin Migueles. Maxi Lopez conferma

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Wanda Nara

Il cuore di Wanda Nara è tornato a battere. Dopo la tormentata separazione da Mauro Icardi – con cui la battaglia legale è ancora in corso – e la relazione tira e molla con il rapper L-Gante, la soubrette ha ritrovato il sorriso accanto ad una persona che non fa parte del mondo dello showbiz. Lui è Martin Migueles ed è argentino. La relazione, al centro della cronaca rosa da qualche settimana, è stata confermata da Maxi Lopez, l’ex marito di Wanda nonché padre dei suoi figli più grandi.

Maxi Lopez conferma la storia d’amore tra Wanda Nara e Martin Migueles

Chi ha seguito la separazione tra Wanda Nara e Maxi Lopez probabilmente non avrebbe mai immaginato che 12 anni dopo avrebbero condiviso barbecue domenicali, riunioni di famiglia e persino un programma televisivo. Oggi vanno d’accordo, sono amici e si sostengono a vicenda nella crescita dei loro tre figli, Valentino, Benedicto e Constantino.

L’ex calciatore è tornato momentaneamente a Buenos Aires per iniziare le riprese di MasterChef Celebrity, il cooking show condotto da Wanda e ha addirittura confermato la nuova relazione della Nara con Martin Migueles.

In un’intervista con LAM, Maxi ha sorpreso tutti con la sua reazione inaspettata quando gli hanno chiesto di Martin. “Come ti è sembrato Martín Migueles?”, gli ha domandato un giornalista. Seppur sorpreso Lopez ha risposto: “Chi? Oh, sì, sono davvero pessimo con i nomi, scusa”. Poi ha rivelato: “L’altro giorno abbiamo fatto un barbecue a casa sua. Ha cucinato, ci ha aperto la porta, è un tipo simpatico, un bravo ragazzo“.

L’ex giocatore ha anche parlato del rapporto “super” che ha oggi con Wanda Nara, dopo tanti anni di litigi. “Abbiamo litigato a lungo, e ora è il momento della pace. Voglio che le cose vadano bene come stanno andando adesso, così che anche i bambini stiano bene, che è la cosa più importante”.

Per questo la sua ex “deve stare bene perché ci sono molte cose che succedono nella sua vita”. Il riferimento è alla leucemia che Wanda ha scoperto due anni fa. Lopez ha assicurato di averla vista stare bene e godersi quello che fa: “Questo è ciò che conta, perché se i bambini vedono una mamma felice e sana, sono felici anche loro”.

Chi è Martin Migueles, il nuovo fidanzato di Wanda Nara

“È il tipo che piace a Wanda, è macho e le porta la borsa“: così in Argentina hanno definito Martin Migueles, il nuovo amore della Nara. Per ora sono poche le informazioni riguardo la vita privata dell’uomo, che dovrebbe avere tra i 30 e i 40 anni.

Soprannominato El Tano, stando a quanto riportano i media sudamericani, si tratta di un uomo d’affari che vive a Nordelta e mantiene un basso profilo. Ha lavorato per un periodo nel settore delle vendite di telefoni cellulari e anche alla dogana.

Riguardo alle passate relazioni amorose dell’uomo, la giornalista Yanina Latorre ha rivelato che “ha diverse ex mogli. Con la prima ha una figlia adulta, che è l’unica che più o meno riconosce e vede. Ma con una donna di qualche anno fa, nel 2020, ha avuto un altro figlio che non ha mai incontrato, di nome León”.

Pochi de Gossipeame ha aggiunto che il piccolo sarebbe il frutto di una relazione con un insegnante, e che “quando lei gli ha detto di essere incinta, lui l’ha cacciata di casa per vie legali. Ha dovuto fare un test del DNA perché non voleva riconoscerlo. Il test ha dato esito corretto: era suo figlio. Ha dovuto dargli il cognome, ma non ha alcun contatto con lui”.

IPA

La passione tra Wanda Nara e Martin Migueles sarebbe sbocciata verso la fine dell’estate: vivono nello stesso complesso residenziali. Inizialmente buoni vicini, sono diventati velocemente qualcosa di più. Tanto che lei non ha esitato a presentare Martin ai figli, alla sorella Zaira, al padre Andres. E persino all’ex marito Maxi Lopez, che sembra approvare questa liaison.