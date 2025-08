Wanda Nara ha condiviso su Instagram un video in cui promuove la sua nuova hit e, per farlo, ha deciso di mostrarsi mentre sfregia la sua Lamborghini rosa

Wanda Nara, indubbiamente, sa come far parlare di sé e, di recente, ha condiviso un nuovo video social che ha fatto molto clamore. Nel contenuto digitale, infatti, la showgirl argentina vandalizza la sua iconica e costosissima Lamborghini di colore rosa, scrivendo delle parole sulla carrozzeria con una bomboletta spray nera.

Il filmato di Wanda Nara è, in realtà, una promozione del suo prossimo singolo, in uscita a breve. Ma, per molti, dietro al gesto della conduttrice televisiva si celerebbe anche un dispetto nei confronti del marito Mauro Icardi.

Wanda Nara, il video clamoroso

Wanda Nara si trova in Italia, come raccontato sui suoi canali social ufficiali con diversi video e scatti sorprendenti. La conduttrice televisiva ha condiviso coi suoi numerosi sostenitori, infatti, i suoi momenti rilassanti a Milano, tra parrucchiere e ristoranti di lusso. Ma la showgirl argentina ha scelto di cominciare nel capoluogo lombardo anche la promozione del suo nuovo singolo, Toxica, in uscita a breve.

Per promuovere la hit, Wanda Nara ha condiviso un video che lascia senza parole. Nel contenuto digitale, infatti, si vede la conduttrice televisiva avvicinarsi alla sua meravigliosa Lamborghini rosa acceso e vandalizzarla con una bomboletta spray. Sulla fiancata destra della super car la showgirl ha scritto la parola Toxica, sul cofano anteriore invece Milano. Andando avanti con il filmato, l’ex moglie di Mauro Icardi si mette alla guida dell’auto e va via, mostrando la parola che ha deciso di dipingere sulla fiancata sinistra: Wanda.

Per il video promozionale del suo nuovo singolo, Wanda Nara ha scelto un look casual, dal fascino urban. La conduttrice televisiva, infatti, ha indossato un pantalone nero dal taglio sportivo, delle scarpe da ginnastica e una camicetta azzurra a quadri.

Wanda Nara, il dispetto a Mauro Icardi

Il video di Wanda Nara ha fatto il giro del mondo e in molti hanno pensato che non si trattasse solo della promozione di un singolo ma di qualcosa di più. Secondo Pronto, infatti, la conduttrice televisiva avrebbe avuto l’intenzione di fare un dispetto all’ex marito con il video incriminato.

Una parte del testo, infatti, recita: “Tossico, gli piace che io sia tossica, che io lo ami e lo blocchi perché sono tossica”, un messaggio che potrebbe riferirsi, però, sia al calciatore che al rapper L-Gante, ma l’utilizzo e lo sfregio alla super car rimanda direttamente allo sportivo. La Lamborghini, infatti, apparteneva in origine allo stesso Mauro Icardi ed era di colore blu.

Il giorno dell’udienza di divorzio della coppia, Wanda Nara si era mostrata sui social in uno scatto in cui l’auto era completamente ridipinta di rosa. Una foto che aveva attirato l’attenzione del calciatore che, in seguito, aveva condiviso una foto con Johnny Depp con una didascalia molto diretta: “Tra un mese ci vedrete su una Lamborghini rosa”.

Il controverso video della conduttrice televisiva arriva in un momento in cui sembrava che tra i due ex coniugi potesse finalmente arrivare il sereno. Di recente, infatti, la showgirl aveva risposto a delle domande social dei suoi sostenitori affermando che intendeva aiutarlo a vedere tranquillamente le loro figlie.