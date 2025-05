Wanda Nara e Icardi si rivedono in tribunale: urla, lacrime e un abito che fa discutere

Dopo l'udienza Mauro ha preso in giro l'ex moglie per il suo look mannish, a quanto pare ispirato ad Amber Heard e alla sua battaglia legale con Johnny Depp, idolo del calciatore

Fonte: Getty Images Wanda Nara

Milano, la città che un tempo è stata teatro di lusso, romanticismo e successi sportivi per Wanda Nara e Mauro Icardi, è diventata lo scorso mercoledì il campo di battaglia legale dove gli ex coniugi si sono affrontati in un’udienza di divorzio tesissima. Quella che doveva essere una procedura formale si è rivelata un’esperienza travolta da emozioni, rivelazioni e una richiesta inaspettata: il calciatore ha chiesto al giudice l’affidamento delle figlie per portarle a vivere in Turchia con lui e la sua attuale compagna, China Suarez.

Cosa è successo all’udienza di divorzio tra Wanda Nara e Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono rivisti in un’aula di tribunale di Milano, dopo mesi di scandali, accuse e resoconti mediatici che hanno sancito la fine della loro lunga relazione.

Il procedimento giudiziario sarebbe dovuto durare un’ora ma si è invece protratto per più del doppio del tempo stabilito. Iniziato alle 17 è infatti terminato solo dopo le 20. Al centro della discussione: la divisione dei beni, l’organizzazione dell’affidamento condiviso e il mantenimento delle figlie Francesca e Isabella.

La tensione sarebbe esplosa quando gli avvocati di Icardi avrebbero presentato un video che mostrerebbe l’infedeltà di Wanda con Keita Baldé. Secondo le indiscrezioni trapelate, l’imprenditrice avrebbe reagito con rabbia e lacrime, in quello che sarebbe stato il momento più teso dell’incontro.

Secondo il giornalista argentino Angel de Brito, il giudice italiano avrebbe ammonito il calciatore: “Non ne discuteremo qui. Consideralo perso”.

Il motivo, a quanto pare, è legato alle dichiarazioni pubbliche dello stesso Icardi, che in diverse interviste ha dichiarato che il suo matrimonio con la Nara è giunto al termine a causa della sua relazione con China. Queste precedenti confessioni, riportate dai media, non sarebbero dunque in linea con l’attuale tentativo di accusare l’ex moglie di aver interrotto la relazione.

L’attaccante avrebbe chiesto ai giudici italiani di accertare se dovrà versare o meno un assegno di mantenimento all’ex moglie, mentre l’imprenditrice argentina avrebbe avanzato una richiesta di qualche centinaio di migliaia di euro mensili per sostenere le spese delle figlie.

Intervistato dalla tv argentina, l’avvocato italiano di Wanda, Giuseppe Di Carlo, ha precisato che la divisione dei beni tra le parti è già stata finalizzata.

“Tutto ciò che era stato acquisito durante il matrimonio è stato diviso equamente, ma Mauro aveva dato a Wanda l’intera quota del 50% in un atto precedente”. ha spiegato. Questo trasferimento di beni, ora formalizzato, separa ogni dipendenza dalla risoluzione di altre controversie legali in corso, come l’accusa di adulterio.

A questo proposito, Di Carlo ha sottolineato che “Mauro aveva già ammesso di aver commesso adulterio nel 2021, e che questo è stato il motivo della rottura della coppia”. Ha inoltre aggiunto che qualsiasi successivo contatto con Wanda è avvenuto dopo che la relazione era già finita. “Il tentativo di provare un nuovo caso di adulterio in tribunale è giuridicamente irrilevante in questo contesto”, ha affermato l’avvocato.

La prossima udienza è prevista per il 2 luglio, quando si terrà un’udienza tecnica a cui parteciperanno solo i rappresentanti legali di entrambe le parti. “Non sarà necessario che si incontrino di persona”, ha chiarito il professionista.

Uno degli aspetti più delicati del processo riguarda l’affidamento dei figli. Di Carlo ha confermato la richiesta di Icardi di avere l’affidamento assoluto ed esclusivo delle figlie. Tuttavia, l’avvocato ha chiarito che, secondo i criteri prevalenti nella giustizia italiana, è consuetudine istituire un regime di affidamento condiviso con visite programmate.

“Nella maggior parte dei casi, i bambini vengono solitamente affidati alle cure della madre, il che è considerato la cosa più naturale qui. Ci si aspetta che tutti i bambini rimangano con Wanda, senza limitare il diritto di visita di Mauro”, ha puntualizzato.

Certo, nel caso, non sarà semplice logisticamente parlando: Icardi ha ancora un altro anno di contratto con il Galatasaray, club di Istanbul, mentre Wanda ha deciso di tornare a vivere in pianta stabile a Buenos Aires dopo aver trascorso tanti anni in Europa.

Wanda Nara con look mannish all’udienza di divorzio

Wanda Nara è arrivata in tribunale a bordo della sua Lamborghini rosa e sfoggiando un completo da uomo con giacca e cravatta. Dunque un look mannish, secondo alcuni, ispirato a quello di Amber Heard durante il processo contro Johnny Depp. L’attore americano è diventato nell’ultimo periodo un punto di riferimento per Icardi durante la controversa separazione dall’ex moglie.

E dopo l’udienza Mauro ha condiviso sui social una foto, realizzata con l’intelligenza artificiale, in cui appare proprio accanto a Depp. “Tra un mese ci vedrete su una Lamborghini rosa Johnny!! Andiamooooo”, ha scritto come a voler celebrare una vittoria imminente. Pochi minuti dopo, Mauro ha condiviso un’altra immagine di Depp con il pugno alzato in segno di vittoria.

E infine uno scatto della Heard, con chiara frecciata a Wanda: “Nessuno ha mai interpretato uno sguardo così bene. L’ ispirazione di una perdente, di una mitomane e di una manipolatrice della verità. Anche delle sue figlie di 10 e 8 anni”.

Non è la prima volta che Icardi accusa l’ex moglie di “fare il lavaggio del cervello” alle piccole Francesca e Isabella. Insinuazioni alle quali per il momento Wanda non ha replicato. I rapporti tra i due, che non si rivolgono più la parola, restano così tesi, tesissimi.