Icardi e i problemi con le figlie: “Spero che la giustizia punisca Wanda Nara come merita”

Mauro Icardi è tornato ad attaccare sui social l’ex moglie Wanda Nara e il team di avvocati che rappresenta l’imprenditrice nel procedimento legale che riguarda l’affidamento e i contatti con le sue due figlie, Francesca e Isabella. Un nuovo, doloroso, capitolo di questa controversia che va avanti ormai da quasi un anno e non sembra trovare una giusta e degna conclusione.

Le nuove accuse di Wanda Nara a Icardi

Attraverso una storia su Instagram, Mauro Icardi ha criticato duramente Wanda Nara e i suoi avvocati, denunciando la presenza di presunte restrizioni che gli impedirebbero di comunicare con le figlie minorenni, frutto della sua relazione decennale con l’imprenditrice.

“1:30 di notte in Turchia, e io sono qui ad aspettare la chiamata delle mie figlie, come concordato con l’MPT. Nessun nuovo collegamento”, ha esordito Icardi nella sua ultima dichiarazione, in cui ha negato l’esistenza di un qualsiasi ricongiungimento emotivo con le sue figlie. A detta del giocatore, il legame non si sarebbe mai spezzato e le versioni che alludono a una possibile riconnessione risponderebbero solo al “capriccio della madre”.

Sulla stessa linea, il calciatore ha definito “giornalisti mediocri” coloro che hanno segnalato la necessità di ristabilire i contatti con le figlie attraverso misure legali, e ha affermato che la prova della continuazione del rapporto è incorporata nel fascicolo del tribunale.

“Il presunto nuovo collegamento è il capriccio della madre che vuole allontanare le mie figlie… ma manca poco… tic, tac. – ha continuato – A quanto pare il dottor Payarola (legale di Wanda, ndr) decide se le bambine vogliono parlare o no. E scusi, dottore, anzi no… si ricordi che non ha la licenza”.

L’attaccante ha anche riferito di trovarsi in Argentina da sei mesi, in attesa di rivedere le figlie, ma di essere riuscito a vederle solo una volta. “Disobbediscono agli ordini di un giudice, disobbediscono agli ordini di uno psicologo del Pubblico Ministero che si occupa della salute mentale delle mie figlie, disobbediscono agli ordini di un difensore dei minori”, ha assicurato Icardi, accusando Wanda di manipolare le sue bambine.

Icardi ha poi accennato ad una rete di violazioni legali che, a suo avviso, avrebbero leso sia i suoi diritti sia quelli delle sue figlie, di 10 e 8 anni. “Spero che la giustizia punisca questo individuo e la madre come meritano. E non venite a piangere dopo nei programmi di gossip e a vittimizzarvi. Come ho anticipato mesi fa… vado fino in fondo e contro tutti! – ha avvertito – Continuerete a fare false denunce? A minacciare? A dare notizie sui siti di gossip? Io voglio ottenere l’affidamento delle mie figlie e voglio vedere i moralisti e i bravi padri e le bravi madri quando le bambine saranno al sicuro e felici, che discorso inventeranno!”.

Lo sportivo ha dunque richiesto l’affidamento delle figlie che potrebbero lasciare l’Argentina, dove Wanda Nara si è trasferita in pianta stabile, per ritornare in Turchia con il padre che ha un contratto qui con il Galatasaray fino al 2026.

Icardi è felice con China Suarez

Mauro Icardi ha così nuovamente affermato che le sue figlie vengono manipolate e che gli viene impedito di vederle e comunicare con loro. Ha inoltre assicurato che Francesca e Isabella sono davvero felici ogni volta che hanno l’opportunità di trascorrere del tempo con lui. E ha, tra le tante cose, anche condannato fermamente le critiche rivolte alla sua fidanzata, China Suarez, accusata da qualcuno di avere una cattiva influenza su di lui.

“Sì, sono felice, sono innamorato, sono in pace dopo 11 anni... – ha affermato Icardi con chiara frecciata a Wanda Nara – Sono con la donna con cui voglio stare, una madre esemplare per i suoi figli. E voglio stare con le mie figlie, e loro saranno nella mia vita oggi e per sempre!!! Parlerò pubblicamente perché non devo nulla a nessuno e non ho motivo di nascondermi da nulla”.