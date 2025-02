Fonte: IPA Mauro Icardi e Wanda Nara

Non si fermano gli scontri a distanza tra Mauro Icardi e Wanda Nara che, da quando hanno deciso di separare le loro strade, non si sono risparmiati accuse e colpi bassi. Negli ultimi tempi, infatti, lo sportivo avrebbe deciso di denunciare il presunto tradimento dell’ex moglie mentre lei ha preso la scelta di sfrattarlo da quella che era la loro casa con l’aiuto delle forze dell’ordine.

Ma gli attriti non sarebbero terminati e ultimamente i due si starebbero dando battaglia sulla custodia delle figlie Francesca e Isabella, che hanno passato le ultime settimane con la madre. Sembra che la Nara abbia posto una condizione stringente per farle vedere al padre, stabilendo anche una cifra da capogiro per il loro mantenimento.

Wanda Nara, la condizione posta a Mauro Icardi

Wanda Nara ha intrapreso una nuova relazione con il rapper L-Gante, dopo la fine del suo matrimonio con Mauro Icardi. Il ragazzo di recente le ha anche dedicato una romantica poesia e i due sembrano molto innamorati. Dal canto suo Mauro Icardi ha ufficializzato la sua relazione con China Suárez, con cui si è goduto anche un viaggio tra l’Italia e la Turchia.

Intanto Wanda Nara si trovava in una località turistica con il fidanzato e le figlie che da tempo non vedrebbero il padre, tanto da costringerlo a procedere con una denuncia per rapimento ai danni dell’ex moglie. Ma adesso sembra che la modella sia pronta a permettere alle figlie di tornare a frequentare Mauro Icardi, a patto che lui non le porti in Turchia, dove hanno vissuto gli ultimi anni.

Secondo quanto rivelato da Yanina Latorre e riportato da Pronto, infatti, il legale avrebbe proposto un patteggiamento al calciatore: “L’avvocato di Wanda ha nuovamente proposto a Mauro di vedere le figlie. La condizione è che rinunci a portarle a vivere in Turchia”.

Anche la stessa Nara ha rilasciato di recente delle dichiarazioni alla trasmissione LAM: “Le bambine sono sempre state con me e il padre ha una carriera che non gli consente di occuparsi di loro… Adesso stiamo parlando di due ragazze che vanno a vivere in un paese in cui non vive nessuno dei genitori”.

Wanda Nara, il mantenimento per le figlie

Wanda Nara e Mauro Icardi stanno stabilendo le regole per la condivisione delle due figlie Francesca e Isabella. Sembra che sia stata stabilita la cifra del mantenimento dovuto dal calciatore proprio per provvedere alle spese delle ragazze.

Secondo le indiscrezioni Wanda Nara avrebbe chiesto 300mila dollari di alimenti, ma il giudice le avrebbe accordato una cifra minore: “Nel contesto dell’elevato profilo socioeconomico e delle spese esibite dalle parti, l’attore ha riferito che l’imputato riceve un milione di dollari al mese come calciatore professionista per il club turco Galatasaray e su questa base il giudice del processo ha fissato l’importo provvisorio all’equivalente del 5%, che equivale a un pagamento mensile di 50.000 dollari USA”.

Mauro Icardi, però, sarebbe pronto a dare ulteriore battaglia sull’argomento, visto che il suo stipendio mensile sarebbe, a suo dire, di gran lunga inferiore a quello dichiarato dall’ex moglie.