Non c’è pace per Wanda Nara che si trova da alcuni giorni al centro di una nuova tempesta mediatica. Tutto è cominciato con la presenza a Verissimo di Simona Gualtieri, ex moglie di Keita Baldé, che ha confermato il tradimento che avrebbe subito dal calciatore insieme all’ex moglie di Mauro Icardi. Una versione dei fatti che Wanda Nara non accetta e si dice pronta a dare battaglia per far valere la sua narrazione di quanto è accaduto.

Mentre la conduttrice televisiva è protagonista delle pagine rosa internazionali, il fidanzato L-Gante non perde occasione per dimostrarle tutto il suo amore, dedicandole una romantica poesia. Mauro Icardi, invece, ha utilizzato una mossa social per prendere le distanze dall’ex moglie.

Wanda Nara, la poesia di L-Gante

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi l’amore sembra del tutto concluso ma non si placano ancora gli scontri e le indiscrezioni riguardo la loro storia d’amore. Di recente il calciatore ha mandato delle frecciatine all’ex moglie mentre si trovava in viaggio in Italia e in Turchia e sembra che abbia presentato le prove del tradimento subito in tribunale a Milano, dove verrà decisa la causa del loro divorzio.

Al contrario Wanda Nara ha dichiarato apertamente di non aver tradito nessuno e che farà valere la sua versione dei fatti, contro quella dell’ex marito, di Simona Gualtieri e Keita Baldé. Al suo fianco L-Gante, che sembra sempre più innamorato di lei, tanto da dedicarle una dolce poesia:

“Nel giardino della mia anima, dove sboccia l’amore,

c’è una rosa, la più bella, che il mio cuore merita.

I tuoi occhi, stelle che guidano il mio cammino,

il tuo sorriso, sole che illumina il mio destino.

La tua voce, melodia che accarezza le mie orecchie,

le tue mani, carezze che guariscono i miei sensi.

La tua anima, specchio in cui mi vedo riflesso,

il tuo essere, la creazione più bella che abbia mai amato.

Sei la luna che mi ripara di notte,

il sole che mi riscalda durante il giorno.

Sei la stella che mi guida nell’oscurità,

la brezza che mi rinfresca nella siccità.

Sei la donna che mi ispira a essere migliore,

quella che mi spinge a realizzare i miei sogni.

Sei tu che mi fai credere nell’amore,

che mi insegni a vivere senza preoccupazioni.

Ti amo con ogni fibra del mio essere,

con ogni battito del mio cuore.

Ti amo per l’eternità e oltre,

perché sei la mia più grande benedizione”.

La stessa Wanda Nara ha condiviso il testo del componimento scritto per lei dal fidanzato, come rivelato da Hola, rispondendo alle domande di alcuni sostenitori sulla sua relazione con il rapper che, dopo un periodo di arresto, sembra più forte di prima.

Wanda Nara, Mauro Icardi sempre più lontano

Wanda Nara e Mauro Icardi sono sempre più lontani e l’ex calciatore sembra molto innamorato di China Suarez. Proprio per prendere le distanze dal suo matrimonio ormai concluso, il calciatore avrebbe deciso di cambiare la sua foto profilo nei social, mettendone una in coppia con la sua nuova fidanzata. La mossa social dello sportivo è arrivata proprio dopo la conferma del presunto tradimento subito, effettuata da Simona Gualtieri a Verissimo.