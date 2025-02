Simona Guatieri sul tradimento di Keita con Wanda Nara a Verissimo: “Sono stata malissimo”

Simona Guatieri, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, è pronta a dire la sua verità. Perché, un giorno, improvvisamente, si è ritrovata a vivere un incubo: contattata da Mauro Icardi, ha scoperto il tradimento dell’ormai ex marito Keita Baldè con Wanda Nara. La vicenda è stata trattata dalla stampa e dai media di tutto il mondo: così la Guatieri si è trovata al centro di uno “scandalo”, molto lontano dai suoi valori e dalla sua idea di amore e di famiglia.

Simona Guatieri a Verissimo, la sua verità sul tradimento di Keita Baldè con Wanda Nara

Non è facile affrontare pubblicamente uno scandalo di proporzioni tali: il “gossip”, del resto, ha dei risvolti tumultuosi, che possono allontanare anche chi si ama davvero. Come Simona Guatieri e l’ex marito Keita Baldè, da cui si è separata, anche se oggi il rapporto è più disteso e lui vorrebbe riconquistarla, perché la ama ancora e la considera la donna della sua vita. Ma è necessario fare un passo indietro, riavvolgere il nastro e scoprire il nodo della vicenda: perché due persone che si amano si sono ritrovate a prendere la decisione di allontanarsi? C’entrano due nomi: quelli di Mauro Icardi e di Wanda Nara.

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata dell’8 febbraio, Simona Guatieri ha scelto di raccontare la sua verità. “A luglio 2022 Mauro Icardi mi mette a conoscenza dell’incontro di mio marito con sua moglie. Fin quando le cose rimangono tra le mura di casa, diciamo che te la sbrighi tra voi. Ma il signor Icardi ha deciso di rendere noto un ulteriore incontro. Mio marito mi ha chiesto scusa, mi ha detto che aveva sbagliato e che era stato un momento di debolezza. L’ho perdonato perché mi ero sposata da poco, amavo mio marito in quel momento. Dalla sera alla mattina, non hai la lucidità di prendere una decisione drastica. E la vergogna di quello che mi stava succedendo…”

E ha aggiunto: “Sono certa: si sono visti solo quelle due volte. Io credo che sia stata una questione di ‘momento’. Lei è una donna molto abile nel convincerti di incontrarla, una persona che cerca di avvicinarti in modo amichevole. Io non giustifico il suo momento di debolezza, sono stata la prima ad avviare le pratiche della separazione. Posso trovare una scusante, ma non giustifico di spiattellare pubblicamente i fatti, visto che io non voglio vivere così e non voglio che i miei figli mi guardino in televisione o nei giornali e si vergognino di me. Avevo pregato di non farla uscire”.

Per la Guatieri, non è stato affatto facile affrontare questo periodo: “Penso che una donna che fa qualcosa del genere è lontana da quelli che sono i miei valori e principi. Non mi è mai capitato di tradire mio marito né di interfacciarmi con mariti di altre persone. Io sono stata malissimo, ho dovuto farmi aiutare, ho fatto un percorso psicologico, per star tranquilla. Sentivo che tra me e mio marito c’era amore, ma dopo queste cose le persone cambiano. Fa male sapere che ti sei sposata, che hai dato un valore al matrimonio. Ti fa stare male. Ho dovuto prendere un periodo per me, mi sono allontanata da lui. Quando eravamo in tribunale per separarci, i nostri legali e il giudice ci chiedevano se ci fosse un rimedio, perché si percepiva che tra noi ci fosse qualcosa di vero. Purtroppo succedono queste cose ed è difficile andare avanti, trovare un equilibrio in famiglia”.

Le parole di Keita Baldè a Verissimo

A Verissimo anche Keita Baldè ha voluto dire la sua verità: il tempo sta passando, quindi la rabbia non è la stessa di allora. Oggi Keita Baldé e Simona Guatieri riescono ad avere un rapporto normale, dialogano, sono stati insieme a Capodanno, che hanno trascorso insieme come due genitori normali. “Ho fatto l’errore più grande della mia vita alla donna della mia vita, lei merita tutto il rispetto del mondo. La voglio togliere da questo casino, mi assumo le mie responsabilità. Ho dovuto adottare le misure richieste, era la cosa giusta da fare. Il giochino di Mauro e Wanda non appartiene alla mia vita. Sono consapevole dello sbaglio che ho fatto, però come hanno monopolizzato la cosa significa non avere un cuore. Mi sono sentito piccolo per gli errori che ho commesso. Ti amo e sarai l’unica donna che amerò per il resto della mia vita”.