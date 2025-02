Chi è Simona Guatieri, l’ex moglie di Keita Baldé furiosa con Wanda Nara

Fonte: IPA Simona Guatieri

Ha iniziato giovanissima a darsi da fare con casting e set fotografici ma poi per amore ha deciso di mettere da parte le sue velleità artistiche e dedicarsi alla famiglia. Fino a quando tutto non è stato distrutto da tradimenti, bugie e scandali. Simona Guatieri ha cominciato da adolescente a lavorare nello spettacolo ma in seguito ha rivisto le sue priorità e si è concentrata su marito e figli. Suo malgrado, però, è finita al centro della cronaca rosa con l’ex Keita Baldé, Wanda Nara e Mauro Icardi e la sua vita non è stata più la stessa.

Chi è Simona Guatieri e perché è famosa

Nata a Isernia, in Molise, il 28 aprile 1990, Simona Guatieri è una modella, conduttrice e soubrette. Ha iniziato a sostenere provini e casting come modella all’età di 15 anni, con il sogno di affermarsi come presentatrice. Tra le sue prime esperienze anche la partecipazione a Miss Italia: si è dovuta però fermare alle prefinali a causa di alcuni problemi di salute. Negli anni successivi ha collezionato diverse esperienze lavorative in televisione, sia in Italia che in Spagna. Qui è stata scelta insieme a Claudia Parini come Velina dell’edizione spagnola di Striscia la notizia.

La grande popolarità è arrivata per via della sua relazione con Keita Baldé, giocatore senegalese con cittadinanza spagnola, ex di Lazio e Inter. I due si sono conosciuti ad un evento nel 2017 e poco dopo sono andati a convivere. Nel 2019 il loro legame è stato coronato dalla nascita del primogenito Thiago. Nel 2021 è invece arrivata la seconda figlia Isabel. Il 2022 la coppia è convolata a nozze, con una romantica cerimonia sul lago di Como. Per amore Simona ha messo da parte il suo lavoro per seguire così lo sportivo nei suoi vari spostamenti.

Una favola d’amore purtroppo distrutta due mesi dopo le nozze, quando Simona ha scoperto i tradimenti del marito. “Mi sono sposata il 24 maggio, e a fine luglio ho ricevuto un messaggio da un uomo che mi diceva che Keita era con sua moglie – ha raccontato la Guatieri- Mi è crollato il mondo addosso, ma l’ho pregato di non farlo sapere a nessuno. Non volevo subire e fare subire ai miei figli un’umiliazione simile, e mi vergognavo all’idea che la mia famiglia sapesse”. Quell’uomo è Mauro Icardi, all’epoca ancora sposato con Wanda Nara.

Fonte: Getty Images

La storia di Simona Guatieri, Keita Baldé e Wanda Nara

Keita Baldé ha tradito Simona Guatieri con Wanda Nara, all’epoca della tresca ancora legata a Mauro Icardi. Quest’ultimo ha scoperto tutto nel 2023 tramite le telecamere di sorveglianza della casa milanese che condivideva con l’ex moglie e alcuni movimenti sospetti della carta di credito. Per Icardi un duro colpo da digerire visto che in passato Keita era stato suo compagno di squadra all’Inter. Maurito ha così contattato la Guatieri, avvisandola della situazione.

Dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico (ma inizialmente nessuno dei protagonisti ha mai smentito o confermato), Simona Guatieri si è lasciata andare ad uno sfogo quanto furioso quanto sibillino: “Esistono donne. Serie, sensibili, sincere, sensuali. Che belle, queste donne profumano di pulito. E poi esistono quelle donne chiamate in gergo italiano Wacche“.

Il giocatore senegalese, dal canto suo, ha fatto di tutto per riconquistare Simona che, per il bene dei figli, ha provato a perdonare. Poi però ha capito che qualcosa si era rotta e ha preferito così chiedere ufficialmente il divorzio.

Nell’autunno 2024, quando Wanda e Icardi si sono lasciati definitivamente e hanno cominciato a darsi battaglia mediaticamente, è tornato a galla il tradimento di Keita. In rete sono finite le vecchie chat in cui l’ex coppia d’oro del pallone litigava sulla vicenda e un video in cui si vede la Nara che gioca e scherza con Baldé in un albergo di Dubai.

E a questo punto Wanda ha confermato tutto, precisando però che in quel periodo stava vivendo una crisi molto profonda con Icardi dopo la presunta liaison di lui con China Suarez (oggi sua compagna attuale).

Fonte: IPA

Questa volta anche Simona è uscita allo scoperto in un podcast argentino: “Mi sono sposata a maggio 2022 sul Lago di Como, una festa favolosa con 200 invitati, mi sembrava di vivere un sogno ma quello è stato il giorno della fine. Due mesi dopo, il marito della signora mi ha contattato e mi ha detto che c’era stato un incontro a casa loro tra mio marito e sua moglie, con prove riprese dalla telecamera interna dell’abitazione. Dopo ci fu quel famoso incontro a Dubai”.

“Fu la signora (Wanda, ndr) a mandarmi le foto di lei con mio marito a Dubai su WhatsApp con incluse le chat tra i due. Quello che so è che una donna che va a letto con mio marito e poi mi manda delle foto, non so come chiamarla. Non dirò ulteriori dettagli perché sono orribili. Ciò che mi rattrista è che, purtroppo, per muovergli guerra, si tornerà a parlare di questa terribile storia, siamo finiti nella tana dei leoni… e queste cose usciranno fuori quando ne avranno bisogno”, ha aggiunto alludendo alla battaglia mediatica tra la Nara e Icardi, che va ormai avanti da mesi.

E Keita Baldé? Ha ammesso tutto tra le righe, dopo aver denunciato Icardi e Wanda per reputazione danneggiata e privacy: “Non sono un santo, ho commesso un errore ma voglio uscire da questa me***. Per tutelare la mia reputazione e salvaguardare non solo la serenità dei miei figli minorenni ma anche quella di Simona, che è stata coinvolta senza alcuna colpa e sta crescendo i nostri figli con amore e dedizione”.