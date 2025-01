Wanda Nara, non c’è pace con Icardi: “Non paga gli alimenti”

Continua la guerra tra Wanda Nara e Mauro Icardi, che dopo essersi detti addio per l’ennesima volta, stanno battagliando in tribunale. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dai media argentini, i due sarebbero lontani dal trovare una soluzione definitiva: il conflitto tra il calciatore e l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle pare si sia spostato sulla custodia delle due figlie, Francesca e Isabella, che al momento vivono insieme alla madre in Argentina, e sul mancato pagamento degli alimenti da parte di Icardi.

Wanda Nara e Icardi, la battaglia in tribunale

Non c’è pace per Wanda Nara e Mauro Icardi, che da settimane animano le pagine di cronaca rosa con la loro ennesima separazione. Lei si è riavvicinata al rapper L-Gante mentre il calciatore ha ufficializzato da poco l’amore con China Suarez, ma i rapporti tra loro sarebbero tutt’altro che sereni.

Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dai media argentini, tra l’imprenditrice e l’ex marito sarebbe in corso l’ennesima battaglia legale. Wanda avrebbe presentato una nuova denuncia contro Mauro Icardi per la questione del mantenimento delle figlie della coppia, Francesca e Isabella. Da ottobre ad oggi il giocatore sarebbe debitore di più di 61mila dollari al mese. Questa cifra finirebbe per sommarsi ai 300mila dollari per gli alimenti che non avrebbe pagato all’ex moglie.

Al momento le due bambine vivono in Argentina insieme alla madre, nonostante Icardi abbia ribadito più volte di volerle con sé. “Wanda è molto calma, perché è chiaro che la questione della restituzione richiede tempo, tra i due e i tre anni. In quel periodo, il futuro di Mauro Icardi potrebbe cambiare. Sa che il centro della vita delle ragazze è in Argentina, dove lei ha comprato una proprietà”, ha spiegato Marcia “Pochi” Frisciotti, giornalista che pare sia in contatto con la showgirl.

Nel frattempo le pratiche della loro separazione starebbero andando avanti: Icardi è infatti tornato a Milano, questa volta con la nuova fidanzata, per deporre la sua testimonianza nella causa di divorzio che è stata richiesta al Tribunale di Milano perché qui risulta l’ultimo indirizzo di residenza ufficiale dell’ex coppia.

Le denunce di Wanda Nara a Icardi

Non è la prima volta che le cose tra Wanda Nara e Mauro Icardi si complicano: oltre a trovare un accordo per l’affidamento delle figlie e per gli alimenti, l’imprenditrice ha dovuto fare anche i conti con presunte minacce ed estorsioni. La soubrette ha infatti denunciato il calciatore, dichiarando che durante la loro relazione, durata quasi 12 anni, lui avrebbe installato telecamere e microfoni nelle loro residenze e utilizzato il materiale registrato per intimidirla.

“Come ho detto nella denuncia, la verità è che ho molta paura. Sono mamma di cinque ragazzi e tre sono adolescenti che hanno assistito alle minacce. Ha sempre minacciato con queste immagini che aveva. Mi ha fatto molte minacce su questo argomento e su altri”. Pare che Icardi abbia installato telecamere in tutte le case e ville in cui ha vissuto con Wanda.

“Ha molte immagini, non solo video. Anche amici e parenti hanno visto queste immagini della nostra privacy, perché sono state mostrate a molte persone intorno a me. Parlo di foto e video a sfondo sessuale di me con lui e con altre persone nei momenti in cui eravamo separati e litigavamo. Ha sempre continuato a filmarci”.