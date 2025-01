Wanda Nara torna insieme a L-Gante. E Icardi è costretto a lasciare l’Argentina

Fonte: IPA Wanda Nara e L-Gante

Wanda Nara e L-Gante sono tornati insieme. Ennesimo colpo di scena nella telenovela che vede protagonista l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle insieme all’ex marito Mauro Icardi. Dopo aver annunciato qualche settimana fa la rottura a causa dei suoi problemi familiari e giudiziari con il calciatore, la soubrette e imprenditrice ha ora deciso di tornare tra le braccia del giovane rapper argentino. È stato proprio quest’ultimo ad annunciare il ricongiungimento in televisione assicurando che “Wanda è follemente innamorata di me”.

Wanda Nara e L-Gante sono tornati insieme

Nel programma tv Intrudors si stava discutendo dell’ultimo viaggio di Wanda Nara a Cordoba quando il presentatore Guido Zaffora ha ricevuto un messaggio dalla diretta interessata. “Sono venuta per qualche ora, per lavorare. Mantengo i miei figli da sola e devo lavorare finché il padre non vuole pagare”, ha scritto. A questo punto Zaffora ha telefonato a Wanda ricevendo così una sorpresa inaspettata. A rispondere è stato infatti L-Gante (il cui vero nome è Elian Ángel Valenzuela).

“Ho visto che la chiamavano e ho risposto”, ha scherzato il cantante 24enne. Poi ha confermato il riavvicinamento a Wanda: “Sì, è tutto in ordine. È venuta per accompagnarmi. Non c’è stata una litigata, ci siamo allontanati per un paio di giorni, ho fatto un po’ le mie cose e ora va tutto bene”. Dunque, i due si sono trovati nello stesso posto per lavoro e hanno unito l’utile al dilettevole.

L-Gante ha colto l’occasione anche per fare riferimento a Dakota Gotth, la donna apparsa con lui a Mar del Plata dopo la sua temporanea separazione da Wanda, e che recentemente ha rilasciato dure dichiarazioni contro di lui. “Non ho fatto niente con Dakota, ecco perché ora è arrabbiata. Ha passato tre giorni con noi, tra spettacoli e feste, e quando non è stata più con noi… ho scoperto che ha iniziato a dire delle cose”.

La modella aveva infatti detto nei giorni scorsi di essere stata maltrattata dall’artista, che ha descritto come una persona “machiavellica”. Ha inoltre ammesso di aver temuto in molti momenti per la vita di L-Gante e dei suoi amici perché “avevano fatto uso di stupefacenti e non sono sani di mente”.

Tornando alla telefonata di L-Gante, il rapper ha commentato anche la guerra tra Wanda Nara e Mauro Icardi: “Capisco la situazione, ma non mi faccio coinvolgere. Vorrei che la risolvessero tra di loro e che nessuno sappia nulla”, ha dichiarato. E poi: “Come sta Wanda? Lei è follemente innamorata di me. E io di lei”.

Icardi deve lasciare l’Argentina: rischia il licenziamento

Mentre Wanda Nara si gode l’amore per L-Gante (che non è mai sparito nonostante i pettegolezzi circa un nuovo amore di nome Carlos), Mauro Icardi non sta vivendo un momento facile. Attualmente non può vedere le figlie Francesca e Isabella perché la madre non vuole e così ora toccherà attendere la prossima udienza in tribunale prevista per i primi di febbraio. Sarà il giudice a stabilire il destino di questa famiglia ormai in frantumi. Non solo: a quanto pare, il calciatore deve anche lasciare al più presto l’Argentina per evitare il licenziamento.

Il Galatasaray, squadra in cui gioca dal 2022, avrebbe imposto un ultimatum all’attaccante: quello di tornare immediatamente a Istanbul. Dopo l’infortunio al ginocchio che ha chiuso in anticipo la sua stagione calcistica lo scorso novembre, Maurito era rientrato in Argentina per risolvere la crisi matrimoniale con Wanda Nara e stare vicino alle bambine. La situazione è però degenerata e Icardi è finito al centro di scandali e polemiche. Una situazione che avrebbe infastidito, e non poco, il club turco.

Il malcontento nei confronti dell’ex capitano dell’Inter sarebbe poi esploso, stando alle ultime indiscrezioni, quando Icardi è stato avvistato al Bresh Party, a Mar de Plata in Argentina, in compagnia di China Suarez. Una serata tra balli sfrenati e drink. “I turchi stanno valutando seriamente se rescindere il contratto oppure no. Da tempo Icardi fa cose sbagliate nel suo lavoro. I turchi hanno dato un ultimatum a Mauro… Gli hanno detto: ‘O vieni a fare qui quello che resta del recupero oppure interrompiamo il rapporto contrattuale'”, ha detto Juan Etchegoyen nella trasmissione Mitre Live.

Per i dirigenti, Mauro dovrebbe riposare e mantenere un programma quotidiano di recupero fisico. Ma nulla di tutto ciò starebbe succedendo. Ora Icardi sarebbe pronto a rientrare in Europa insieme a China, disposta a cambiare vita per amore. La Suarez avrebbe però un problema: i padri dei suoi tre figli – gli attori Nicolas Cabré e Benjamin Vicuna – si sarebbero opposti ad un trasferimento dei piccoli nonostante China abbia assicurato che sarà Icardi a sostenere tutte le spese scolastiche e quotidiane.