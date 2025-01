Wanda Nara avrebbe un nuovo amore: milionario e vicino di casa di Icardi

Fonte: IPA Wanda Nara

Wanda Nara non smette di stupire. Dopo aver detto addio al rapper L-Gante (ufficialmente per dedicarsi a figli e lavoro) e mentre continua la sua battaglia in tribunale con Mauro Icardi, la soubrette e imprenditrice avrebbe deciso di regalarsi un’altra chance in amore. Dopo due matrimoni falliti e cinque figli la 37enne non smette di credere in un sentimento così intenso e travolgente. E nella vita dell’ex vincitrice di Ballando con le Stelle ci sarebbe ora un altro uomo: Carlos.

Chi è il presunto nuovo amore di Wanda Nara

Stando a quanto riferito dal giornalista argentino Angel de Brito nel programma tv LAM, Wanda Nara avrebbe un nuovo amore dopo l’improvvisa rottura con il giovane rapper L-Gante. La soubrette starebbe frequentando un giocatore di polo, piuttosto riservato e lontano dal mondo dello showbiz, di nome Carlos che vivrebbe alla Nordelta, zona esclusiva e lussuosa della provincia di Buenos Aires, abitata da molti personaggi famosi e uomini d’affari alla ricerca di privacy e discrezione.

Proprio da queste parti di recente Mauro Icardi ha acquistato una villa dove è andato a vivere con la nuova fidanzata China Suarez. E negli ultimi giorni Wanda Nara sarebbe stata avvistata a Nordelta e non di certo per visitare l’ex marito, con il quale è ai ferri corti dopo averlo denunciato per minacce, estorsioni e violenza di genere. Avrebbe incontrato Carlos e visto anche alcuni immobili in vendita: da sempre Wanda sogna di vivere da quelle parti. Un desiderio che Icardi conosce bene tanto da comprare qui una casa dopo la separazione come ripicca nei confronti della Nara.

Stando alle indiscrezioni, Wanda avrebbe conosciuto Carlos a fine dicembre durante una vacanza a Punta del Este, in Uruguay: a far conoscere i due sarebbe stata Zaira Nara, la sorella della showgirl che è molto conosciuta in Argentina come modella e presentatrice televisiva.

“È un multimilionario, ha un aereo privato e ha un profilo molto più tranquillo rispetto ai precedenti fidanzati di Wanda”, ha assicurato de Brito. I due si frequenterebbero da circa due settimane. Troppo presto per capire come evolverà la storia ma sicuramente una boccata d’ossigeno per Wanda, che ha da poco testimoniato in tribunale contro Icardi.

La Nara non sta attraversando un periodo facile ed è molto preoccupata per la sua famiglia ma sembra determinata ad avere giustizia e a far valere i propri diritti di donna e mamma.

Il figlio di Wanda Nara sta male

La tormentata e dolorosa separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi sta facendo male soprattutto ai figli della showgirl. Valentino, Constantino e Benedicto, avuti da Maxi Lopez, e Francesca e Isabella, nati dal rapporto con l’ex calciatore dell’Inter. Dopo la pubblicazione delle chat più intime tra i due ex coniugi, uno dei figli di Wanda avrebbe espresso grande disagio e vergogna per la situazione.

“Vorrei solo avere una famiglia normale”, avrebbe raccontato ai suoi amici, come spifferano alcune fonti che arrivano dall’Argentina. Tra l’altro i tre figli di Wanda e Maxi hanno smesso di seguire sui social Icardi, l’uomo con il quale sono cresciuti. Quando la Nara ha sposato Icardi nel 2014, il figlio più piccolo – Benedicto – aveva solo due anni mentre Valentino e Constantino rispettivamente cinque e quattro.