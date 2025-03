Fonte: Getty Images Wanda Nara

Non c’è pace tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Ufficialmente separati, la coppia non riesce a trovare un punto d’incontro per il benessere delle figlie Francesca e Isabella. E nei giorni scorsi c’è stata una violenta lite tra i due che ha portato addirittura all’intervento della polizia. Intanto pare sia finita, di nuovo, la relazione tra l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle e il rapper L-Gante.

Cosa è successo tra Wanda Nara e Icardi davanti alla polizia

Mauro Icardi era pronto a riabbracciare Francesca e Isabella dopo sessanta giorni di lontananza ma irritato dalla presenza degli animali delle bambine le ha portate a casa di Wanda Nara, dove la situazione è velocemente degenerata tra urla, pianti e persino l’intervento delle forze dell’ordine.

“Le ragazze sono venute a casa mia in lacrime perché Icardi aveva detto loro che non sarebbero più tornate a scuola e sarebbero tornate con lui in Turchia“, ha raccontato la soubrette in un lungo messaggio inviato al giornalista Guido Zaffora e letto durante una puntata del programma argentino DDM.

“Oltre a dirglielo, ha detto che avrebbe ucciso i cani se fossero andati a casa sua – ha aggiunto – Mi ero appena operata ed ero a casa. Non sapevo che sarebbero arrivate le ragazze. Di quale agguato stanno parlando? I cani sono molto solidali, quindi ho pensato che sarebbe stato meglio che i cani andassero con loro in modo che si sentissero in compagnia”.

Wanda ha dunque proseguito: “Isabella piangeva, io piangevo come non mai, anche le persone con me piangevano. Non ricordo di aver mai vissuto nulla di così traumatico come quello che è accaduto il 14 marzo a casa mia. I miei figli, grazie a Dio, non c’erano”.

Nara ha ammesso che pur essendo “spaventata a morte” non ha esitato a “prendere coraggio” per avvicinarsi a Icardi, “pregandolo e supplicandolo di lasciare Isabella nell’appartamento per calmarla e offrirle un bicchiere d’acqua. Non sono riuscita a convincerlo. Era barricato nell’ascensore e cercavano di trattenerlo”.

Decisivo è stato dunque l’intervento della polizia, che ha allontanato il calciatore dalla casa dell’ex moglie, tra l’altro reduce da un intervento chirurgico (non è chiaro se collegato alla sua diagnosi di leucemia o di natura estetica, come sostengono alcuni).

Wanda Nara e L-Gante si sono lasciati (di nuovo)

Nel bel mezzo dello scandalo con Mauro Icardi, non è passata inosservata l’assenza di L-Gante. Il rapper da settimane non appare più vicino a Wanda Nara e non ha neppure espresso solidarietà alla showgirl dopo quanto accaduto con l’ex marito. La giornalista Yanina Latorre ha assicurato che i due si sono lasciati di nuovo. A quanto pare a prendere la decisione è stata Wanda, che vuole concentrarsi sul benessere dei figli che non stanno attraversando un momento facile.

La Nara avrebbe già contattato uno psicologo per aiutare Francesca e Isabella che sembra stiano facendo i conti con diversi attacchi di panico dopo il furibondo litigio con il padre. Non se la passa bene neanche Benedicto, il figlio che Wanda ha avuto da Maxi Lopez: il tredicenne, che di fatto è cresciuto con Icardi, non avrebbe reagito bene alla tormentata separazione della coppia.

Nonostante questo, però, molto probabilmente rivedremo ancora insieme Wanda e L-Gante in alcuni eventi di lavoro già programmati per via del loro feautiring, il remix di Amor Verdadero, che sta riscuotendo un discreto successo in Sud America.