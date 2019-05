Chi è Francesco Caserta, l’ex fidanzato di Paola Caruso e padre del suo bambino

editato in: da

Francesco Caserta è l’ex fidanzato di Paola Caruso e il padre del suo bambino Michele. Quando l’ex Bonas di Avanti un altro ha rivelato di essere incinta, mostrando il pancione di cinque mesi, ha anche confessato che il suo compagno l’aveva abbandonata durante l’estate del 2018, cacciandola via dalla casa che condividevano.

Ma chi è Francesco Caserta? L’ex fidanzato di Paola Caruso è un noto imprenditore che vive e lavora a Monte Carlo. Possiede una nota catena di supermercati e opera anche in altri settori. Il primo incontro con la modella è avvenuto in aeroporto a Lamezia. «Stava davanti a me. Mi ha preso il bagaglio e mi ha detto “Ti aiuto”. Ci siamo guardati negli occhi e mi sono innamorata – aveva raccontato l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi a Nuovo -. Non scorderò mai il nostro sguardo, ho visto la sua anima. È successo come nei film. Lui è il mio principe!».

La favola d’amore è stata più breve del previsto. Poco dopo la relazione è naufragata e ancora oggi Paola Caruso non sa perché. «Mi sono accorta di essere incinta durante le registrazioni di Pechino Express, l’ho detto subito al mio compagno ed era al settimo cielo – ha confessato a Chi -. Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l’estate se n’è andato senza dire niente e ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa».

Secondo Paola Caruso dietro lo strano comportamento dell’uomo ci sarebbe la madre di Caserta, che non avrebbe mai accettato la loro storia d’amore. «Non capisco cosa sia successo, visto che nelle nostre intenzioni c’erano una casa nuova e il matrimonio – ha spiegato -. So di non essere mai piaciuta a sua madre e immagino che si sia fatto condizionare, tanto da rispondere al mio avvocato che sono solo una pazza che si sta inventando tutto. Se sarà necessario chiederò il test del Dna, non pensavo che potesse andare così».

La modella inizialmente ha lanciato un appello perché Caserta ritornasse da suo figlio Michelino. Ma finora l’imprenditore non ha mai incontrato né lei né il piccolo. Oggi Paola Caruso pare aver definitivamente archiviato questa speranza e nel salotto domenicale di Barbara D’Urso ha fatto sapere che prima o poi troverà un padre a Michelino, qualcuno che lo ami veramente.