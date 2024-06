“Paola Caruso dimagrita e cambiata”: lei spiega ai fan cosa è successo

Fonte: IPA Paola Caruso

Paola Caruso è dimagrita. E parecchio anche. A dichiararlo la diretta interessata, dopo che ha pubblicato alcune foto sui social network che hanno attirato l’attenzione dei suoi follower. Un cambiamento importante per la Bonas di Avanti un altro, che ci ha tenuto a precisare i motivi della sua trasformazione. La 39enne ha perso molti chili nell’ultimo periodo e appare decisamente diversa dal solito.

Paola Caruso rivela perché è dimagrita

Paola Caruso ha postato su Instagram alcune foto in cui sfoggia un tubino nero. Impossibile non notare il suo fisico più asciutto rispetto al passato. “Troppo magra”, hanno commentato diversi follower. “Tesoro, per favore, mangia bene e sano…sei diventata troppo magra. Eri molto più bella prima”, ha scritto qualcun altro. “Troppo magra, rimetti qualche chilo”, hanno evidenziato altri. C’è chi poi ha esagerato: “Sembri anoressica, attenta”.

Commenti che hanno spinto Paola Caruso ad intervenire e a spiegare cosa è successo e per quale motivo è dimagrita così tanto negli ultimi mesi. “Grazie a tutti i messaggi carini delle persone dolci e gentili che mi seguono”, ha premesso la soubrette per poi aggiungere: “Sono dimagrita, sì è vero. Sia per scelta sia perché il dolore ti cambia, è la cruda verità. Ti logora l’anima e il corpo è lo specchio dell’anima. Ora sembra che il cielo mi stia donando un po’ di felicità, gioia e amore”.

Il riferimento è al problema di salute del figlio Michele, che ha subito una lesione del nervo sciatico in seguito a una puntura effettuata durante una vacanza con la madre in Egitto. Un danno permanente, tanto che il bambino è stato costretto a sottoporsi ad una delicata operazione chirurgica. Pare che ora la situazione stia migliorando: di recente Paola ha postato sul web alcune immagini del piccolo che gioca a calcio.

“Il mio campione. Oggi prima partita della vita; che emozione, che gioia e che felicità. Grazie Dio di avermi donato un figlio”, ha scritto la showgirl a corredo di alcuni scatti del figlio di cinque anni sul campo di calcio con l’A.c.d Castellettese, la squadra in cui gioca il bambino. Nell’ultimo periodo Paola Caruso ha ritrovato anche la serenità in amore: sta frequentando un uomo di cui però non ha svelato ancora l’identità (anche se i gossip sussurrano di un tal Francesco, lontano dal mondo dello spettacolo).

La showgirl ha assicurato che la relazione è molto seria, tanto da aver ricevuto già un anello di fidanzamento, che ha mostrato ai fan: “Già da tempo volevo condividere questo magnifico momento della mia vita con voi…ho deciso di farlo adesso perché forse ci vuole tempo per metabolizzare qualcosa di così bello e importante; perché a volte le cose belle arrivano all’improvviso e, come un tornado, spazzano via tutte le cose brutte per far riapparire il sole…Sole a cui io non ero abituata da tempo o che forse non avevo mai visto così splendente…”.

Paola Caruso non è stata particolarmente fortunata in amore fino ad oggi: dopo la rottura con Francesco Caserta, l’imprenditore dal quale ha avuto il figlio Michele, ha vissuto una serie di relazioni sbagliate che l’hanno delusa profondamente.