Paola Caruso: “A mio figlio è successa una disgrazia”. Il suo racconto su Instagram

Fonte: Getty Images Paola Caruso preoccupata per il figlio Michelino: il racconto su Instagram

Paola Caruso ha rotto il silenzio social dopo circa un mese di inattività, silenzio che ha destato più di una preoccupazione tra i followers. La showgirl ha infatti rivelato in una Instagram story di vivere un periodo estremamente delicato “per una disgrazia che è successa a Michele“. Quello che è effettivamente capitato all’adorato figlio è ancora un mistero e, al momento, l’ex Bonas di Avanti un altro preferisce non esporsi. Tuttavia la situazione non sarebbe rosea, e le sue parole non sono affatto rassicuranti.

Paola Caruso su Instagram: “Una disgrazia è successa a Michele”

Il 20 novembre 2022 è la data dell’ultimo post condiviso da Paola Caruso sul suo seguitissimo profilo Instagram. La showgirl è solita pubblicare scatti di sé o riflessioni sulle stories, per condividere con i suoi followers frammenti di vita quotidiana. Tuttavia, da circa un mese, la sua attività social si è pressoché azzerata: nessun nuovo contenuto è stato pubblicato, fatto che ha destato più di una preoccupazione tra i fan. Ora, però, ci ha pensato lei stessa a rompere il silenzio, spiegando in una Story il motivo di tale assenza.

“Ho deciso di fare questa storia a distanza di un mese. Molti mi chiedono dove sono andata, che fine ho fatto. Non sto più pubblicando e non sto più facendo attività sui miei social per una ragione molto importante“: così Paola Caruso si è presentata ai suoi fan. E, a seguire, ha confessato apertamente le difficoltà di questo periodo, spiegando cos’è accaduto: “Eravamo a Sharm con mio figlio, siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele. È un mese che facciamo accertamenti e terapie, e faremo molta terapia per tanto tempo”.

La showgirl non entra approfonditamente nella questione che, stando alle sue parole, è piuttosto delicata: “Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto. Ecco perché sono sparita e ho voluto fare una storia per dirlo a tutti. È un periodo molto delicato per me e mio figlio, e per ora non me la sento di dire di più, anche perché ci sono delle azioni in corso. Quando me la sentirò di dire di più, lo farò, anche perché sono successe delle cose gravissime“.

Paola Caruso, la preoccupazione per il figlio: è mistero sull’accaduto

Quanto accaduto al figlio di Paola Caruso è ancora un mistero, che si infittisce ancor più dopo il suo messaggio affidato ai social. Al momento non è chiaro cosa sia successo al piccolo Michelino, se sia stato vittima di un incidente o di improvvisi problemi di salute che necessitano di accertamenti e terapie costanti.

Il figlio dell’ex Bonas di Avanti un altro è nato dalla burrascosa quanto chiacchierata relazione con l’imprenditore e suo ex compagno Francesco Caserta, con cui non sembra essersi lasciata in buoni rapporti. Dopo delusioni sentimentali difficili da digerire, Paola Caruso è ora felicemente fidanzata con Francesco Zaffagnini, ex volto di Uomini e donne, con il quale ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia lo scorso settembre. Ora, in attesa del ritorno in tv dopo l’ultima esperienza televisiva a La Pupa e il Secchione Show, la Caruso ha ritrovato l’amore. Ma le attenzioni sono ora tutte rivolte al piccolo Michelino, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla delicata questione.