A casa di Francesco Caserta: una residenza lussuosa con pezzi d’antiquariato

Raffinata e in stile vintage: vi portiamo alla scoperta della casa di Francesco Caserta, ex compagno di Paola Caruso. L’imprenditore e la showgirl calabrese si sono conosciuti per caso in aeroporto, da lì l’amore e una love story che sembrava destinata a portarli verso le nozze.

Per stare insieme a Caserta, Paola aveva accettato di trasferirsi a Montecarlo, dove il fidanzato aveva la maggior parte dei suoi affari. Poi l’annuncio della gravidanza e la rottura, arrivata all’improvviso. La modella ha affrontato da sola la gravidanza, sino alla nascita di Michelino, raccontando spesso nel salotto di Barbara D’Urso i contrasti con Francesco Caserta, ma anche la volontà di ricucire il rapporto con lui. Solo di recente l’imprenditore ha risposto al suo appello, aprendosi al dialogo.

“Non si può obbligare nessuno a fare il padre, ma ti aspettiamo – aveva detto la Caruso a Live – Non è la D’Urso -. Se vuoi fare il padre Michelino è qui. So quanto ci siamo amati, Michelino è il frutto dell’amore”.

“Ho guardato i video della puntata e posso solamente dire che il tempo sistemerà ogni cosa – aveva risposto su Instagram l’imprenditore -. Ho un cuore e soprattutto un cervello fortunatamente. Sistemeremo ogni cosa. Tempo al tempo”.

Nel frattempo Francesco è tornato in Italia, nella residenza della sua famiglia sul lago Maggiore. Si tratta di un elegante palazzo in stile liberty con una facciata gialla e persiane in legno verde, che conferiscono un tocco vintage all’ambiente. Gli interni sono arredati in modo sontuoso e chic a partire dall’ingresso, dove troviamo una consolle con specchiera barocca color oro, arricchita da un vaso in porcellana cinese.

Gli interni varesini sono caratterizzati da lampadari da parete a goccia, tappeti persiani e muri verde mela, che rispettano la passione per l’antiquariato di Francesco Caserta. Alle pareti si possono ammirare splendidi quadri in stile Art Nouveau, con cornici dorate e immagini femminili.