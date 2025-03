Fonte: IPA Wanda Nara

L’atteso ricongiungimento tra Mauro Icardi e le figlie Francesca e Isabella, dopo sessanta giorni di lontananza, è finito nel peggiore dei modi. Il calciatore ha avuto un incontro-scontro con l’ex moglie Wanda Nara che ha richiesto addirittura l’intervento della polizia e di un’ambulanza. E il cui video, in cui la soubrette urla disperata, è finito in rete diventando virale.

Cosa è successo all’ultimo scontro tra Wanda Nara e Icardi

Negli ultimi giorni il Tribunale argentino ha emesso una sentenza a favore di Mauro Icardi, consentendogli di trascorrere del tempo con le figlie Francesca e Isabella, che non vedeva dallo scorso dicembre, ma senza la presenza della sua attuale compagna China Suarez. Così il calciatore ha recuperato le figlie a scuola, per poi portarle a casa sua, ma le bambine (accompagnate da nonna Nora Colosimo, madre di Wanda) avevano i cani, che il padre non voleva (a quanto pare per la presenza nella sua abitazione di alcuni capibara, dei roditori tipici del Sud America).

Lo sportivo si è così presentato sotto casa di Wanda Nara per lasciare gli animali, ma tra loro è scoppiata una lite furiosa condita da urla e spintoni. Come riportano i media argentini, che hanno anche diffuso un video dello scontro che è diventata ben presto virale, Icardi si sarebbe spazientito per l’attesa e dopo aver aggredito un collaboratore della Nara si è chiuso in ascensore con una delle figlie.

A questo punto Wanda ha iniziato a piangere disperatamente invocando l’intervento della polizia di Buenos Aires. “Aiutatemi per favore”, ha detto più e più volte la conduttrice. La situazione è poi peggiorata, con le piccole in lacrime e una di loro che ha chiesto aiuto agli agenti, dicendo di sentirsi male. Nonostante gli inviti della polizia a lasciare la figlia, Icardi si è rifiutato, alimentando ulteriormente la tensione.

Tensione e violenza tra Wanda Nara e Icardi

“Mi hanno detto che c’era uno degli assistenti sociali. C’erano tre o quattro poliziotti. Mauro chiuso in ascensore con una delle sue figlie più piccole. Wanda dall’altra parte, ovviamente. Tutti urlavano, tutti piangevano“, ha spifferato il giornalista Pepe Ochoa al programma tv LAM dove è stato anche riferito che sono state chiamate ben quattro pattuglie della polizia per risolvere la questione.

L’altro giornalista Angel de Brito ha raccontato: “Alla fine la polizia gli ha detto: “Se non lasci andare le ragazze, dovremo arrestarti”, perché le ragazze urlavano e non volevano andarsene. In quel momento, la polizia ha ovviamente ascoltato le minorenni e ha cercato di calmare la situazione. Poiché Mauro non si calmava ancora e non lasciava andare le ragazze, gli hanno detto che lo avrebbero arrestato”.

Yanina Latorre ha invece fornito la versione ricevuta dal calciatore in merito alla vicenda. “Mauro dice che Wanda avrebbe dovuto mandare le bambine con vestiti e materiale scolastico, ma le ha mandati senza niente, solo con i cani”

Alla fine il 31enne ha desistito ed è andato via. Nonostante la gravità dell’episodio, né Wanda Nara né Mauro Icardi hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Ciò avrà indubbiamente un impatto importante su entrambe le parti ma, ancora una volta, a pagarne di più le conseguenze saranno le figlie della coppia, che hanno solo dieci e otto anni.