Wanda Nara in tribunale dopo la denuncia: “Ho paura di Icardi, mi ha filmato nuda”

La showgirl ha denunciato l'ex marito per minacce ed estorsioni: "Mauro mi minacciava costantemente con le immagini che aveva". E ora lui non potrà più avvicinarsi

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi si fa più travagliata che mai. I due non devono solo trovare un accordo per il bene delle figlie Francesca e Isabella ma fare anche i conti con presunte minacce ed estorsioni. Stando alla denuncia presentata dall’ex vincitrice di Ballando con le Stelle, il calciatore avrebbe installato telecamere e microfoni nelle diverse case in cui hanno abitato, utilizzando poi tutto questo materiale per intimidirla.

Wanda Nara ha denunciato Icardi per minacce e video intimi

Dopo aver denunciato nelle scorse settimane Mauro Icardi per minacce ed estorsioni, Wanda Nara si è presentata davanti ad un giudice per fornire la propria testimonianza sull’accaduto. La soubrette ha affermato che durante la relazione durata quasi 12 anni il giocatore avrebbe installato telecamere e microfoni nelle loro residenze e utilizzato il materiale registrato per intimidirla. “Come ho detto nella denuncia, la verità è che ho molta paura. Sono mamma di cinque ragazzi e tre sono adolescenti che hanno assistito alle minacce. Ha sempre minacciato con queste immagini che aveva. Mi ha fatto molte minacce su questo argomento e su altri”.

Mauro Icardi, stando alle parole dell’ex moglie, avrebbe installato telecamere in tutte le case e ville in cui ha vissuto con Wanda, comprese le due che possiedono a Milano e in cui hanno vissuto per tanto tempo, quando lui giocava all’Inter. “Mauro ha sempre amato molto avere le telecamere. C’è una casa dove abbiamo 60 telecamere. In un appartamento di Milano abbiamo le telecamere puntate direttamente sul letto”, ha rivelato Wanda, che sostiene che queste telecamere abbiano registrato immagini private e intime che Icardi avrebbe conservato.

“Sono passati quasi 12 anni di relazione, ha molte immagini, non solo video. Anche amici e parenti hanno visto queste immagini della nostra privacy, perché sono state mostrate a molte persone intorno a me. Parlo di foto e video a sfondo sessuale di me con lui e con altre persone nei momenti in cui eravamo separati e litigavamo. Ha sempre continuato a filmarci”. Non a caso Icardi avrebbe scoperto della relazione di Wanda con Keita Baldè, suo ex compagno di squadra, proprio grazie ad alcune immagini delle telecamere di sorveglianza. A farlo sapere è stata Simona Guatieri, l’ex moglie italiana del calciatore senegalese.

Wanda ha pertanto riferito di aver scoperto la presenza di dispositivi di sorveglianza anche nella sua casa di Santa Barbara, dove sarebbero stati installati a sua insaputa: “Mi è capitato qui in Argentina, nella mia casa a Santa Barbara, dove vivo con i miei figli, di ritrovarmi con telecamere, con microfoni che non sapevo esistessero e che avesse. L’unico che maneggia quelle telecamere è lui”.

Ha poi ribadito che Icardi avrebbe utilizzato tutto quel materiale privato per intimidirla, tramite anche un lavoro di editing ben preciso: “Sa modificare, sa tagliare i pezzetti. Me li ha mandati come minaccia. Un po’ come a dire “guarda cosa ho”. E a volte lo ha inviato in modalità ‘una sola visualizzazione'”.

Secondo Wanda, Icardi avrebbe poi provato a distruggere la sua immagine e la sua carriera: “Sapete che recentemente ha caricato le immagini della mia casa a Santa Barbara, dove sono mezza brutta, distrutta, sapendo che lavoro con la mia immagine”, ha ricordato riferendosi ad un video di qualche mese fa che Icardi ha postato sui social e in cui Wanda appariva completamente struccata e in disordine.

La Nara ha raccontato pure un altro aneddoto: il calciatore l’avrebbe filmata nuda dopo essere entrato in bagno senza il suo permesso: “Dopo che ci siamo separati, è entrato in bagno, ha aperto la porta e mi ha ripreso tutta nuda. Non ha postata quella parte, ma ce l’ha”.

Wanda ha confessato che ora anche la sua famiglia ha paura: “Mia madre è un’altra persona che ha molta paura, non dorme tranquilla”, ha affermato. Inoltre, ha ammesso che la sua decisione di tornare a vivere in Argentina è dovuta, in parte, al bisogno di sentirsi più sicura “nel mio Paese”.

Fonte: IPA

Mauro Icardi dovrà rispettare delle misure restrittive

A seguito della testimonianza di Wanda Nara, il giudice argentino Norberto Circo ha stabilito che per il momento Mauro Icardi dovrà rispettare alcune misure restrittive: non potrà avere alcun tipo di contatto con l’ex moglie e non potrà menzionarla sui social, né pubblicare qualsiasi tipo di contenuto relativo alla soubrette.

Nei giorni scorsi lo sportivo si è recato anche in Procura – accompagnato dalla nuova fidanzata China Suarez (che ha smentito la presunta gravidanza)- per consegnare il cellulare che è stato soggetto a perizia per chiarire la presunta violazione della privacy della conduttrice e di verificare la presenza o meno di video o fotografie che potrebbero costituire una violazione legale.