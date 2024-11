Wanda Nara ha denunciato Icardi per “violenza di genere”, ed è guerra per le figlie

Wanda Nara continua a far parlare di sé. Dopo le indiscrezioni relative alla relazione con L-Gante e a una presunta gravidanza, ne ha fatto seguito un’altra piuttosto rovente. Stando a quanto emerso ancora una volta dal talk televisivo LAM, in onda su América TV, la showgirl argentina avrebbe denunciato Mauro Icardi per “violenza di genere”: dopo averle impedito di entrare nel loro appartamento a Buenos Aires, si sarebbe scatenata un’accesa lite.

La violenta lite e la denuncia a Mauro Icardi

Sebbene Wanda Nara e Mauro Icardi si siano ormai separati, continuano i problemi per l’ex coppia. Come riporta La Nacion, la situazione sarebbe sfuggita di mano a causa dell’appartamento che i due hanno condiviso a Buenos Aires insieme alle figlie e ai precedenti figli di lei.

La Nara avrebbe chiesto già qualche tempo fa che Icardi fosse sfrattato dall’edificio Chateau Libertador, ma la cosa non ha mai avuto seguito. Così, di ritorno da un viaggio a Rio de Janeiro con l’attuale fidanzato L-Gante, ha trovato un’amara sorpresa: “Quando Wanda torna dall’aeroporto, si presenta nel suo appartamento al Libertador e Mauro non la lascia entrare“, ha spiegato Pepe Ochoa nel corso del talk LAM, in onda in Argentina, mostrando inoltre un estratto della denuncia che l’avvocato di lei, Ana Rosenfeld, avrebbe presentato nelle scorse ore.

Ma non è finita qui. Ochoa ha aggiunto che la situazione sarebbe degenerata quando Wanda Nara – che abbiamo visto trionfare nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle e in giuria a L’Acchiappatalenti – ha tentato per la seconda volta di entrare nell’appartamento: da qui si sarebbe scatenata una feroce lite tra i due ex al punto da arrivare a denunciare Icardi anche per “violenza di genere”. Un’accusa grave, a supporto della quale vi sarebbero delle prove video inconfutabili, già consegnate alle autorità.

Wanda e Icardi, scontro per le figlie

Le cause della lite non sono da ricercare nella nuova relazione della Nara, né nella sua nuova presunta gravidanza (che la diretta interessata non ha mai confermato). Sempre dal talk argentino è emerso che le figlie Francesca e Isabella, presenti tra l’altro all’acceso scontro tra i genitori e allo sfratto del padre, sarebbero la reale ragione della furia di Icardi.

Wanda Nara vorrebbe tenerle per sé, mentre il calciatore pretende che siano affidate a lui. Intanto Icardi avrebbe già ricevuto una notifica ufficiale da parte delle autorità locali ed è tenuto ad “astenersi da atti di disturbo o intimidazione, diretti o indiretti, nei confronti di Wanda Nara“. Inoltre gli è stato comunicato l’obbligo di presiedere alla prima udienza del processo di divorzio dalla showgirl, fissata per venerdì 15 novembre.

Fonti vicine alla Nara hanno confermato il suo desiderio di voler affrontare la situazione col marito privatamente, ma vien difficile crederci. La coppia Nara-Icardi ha tenuto banco nelle pagine di gossip per anni, tra alti e bassi, momenti di tenerezza ma anche periodi di crisi e separazione ed entrambi non hanno mai dato l’impressione ti tenere più di tanto alla propria privacy.