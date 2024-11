Fonte: IPA Milly Carlucci

La puntata del 9 novembre 2024 di Ballando con le stelle è stata davvero un fiume in piena di emozioni di diversa natura. Quasi tutti i concorrenti, in gara, infatti, oltre alle coreografie, sono stati protagonisti di racconti coinvolgenti o momenti di confronto acceso con la giuria. Di seguito le pagelle di quanto accaduto nell’ultimo episodio del dancing show.

Milly Carlucci piange in diretta, voto: 10

Tutte le esibizioni dei maestri e dei ballerini di Ballando con le stelle sono un vero e proprio momento di spettacolo, che riesce a raccontare una storia ai telespettatori, che gustano tutto da casa. Ma, più di tutti, nella puntata del 9 novembre 2024 del dancing show, sono stati Alessandra Tripoli e Luca Barbareschi a riuscire a toccare i cuori di coloro che li guardavano oltre lo schermo, ma anche in studio.

I due hanno svelato, prima di esibirsi, di avere l’intenzione di parlare del dolore del lutto per: “Vivere quella perdita in modo diverso”. La ballerina, in particolare, ha raccontato, tra le lacrime, la grave sofferenza provata, dopo la morte della madre: “Io con mia madre avevo un rapporto viscerale… Migliore amica… Mi sono sentita svuotata perché non riuscivo più a mangiare, a ballare, a fare la mamma, perché quando io facevo qualcosa con mio figlio pensavo che qualsiasi gioia non sarebbe stata condivisa”.

Ma anche l’attore ha svelato il suo rapporto con il lutto, affermando che, secondo lui, si cerca, sempre, di non far andare via le persone che ci hanno lasciato: “Sogno ancora mio padre, mia madre… Vorrei sapesse che le voglio un bene infinito”. La loro esibizione sul palco è finita in un pianto, non solo dei due artisti in gara, ma anche di tutto lo studio, tanto che Milly Carlucci si è vista costretta a mandare la pubblicità: “Ci avete commosso tutti quanti… Allontanare per ricomporci… Un minuto di tempo per riprendere il controllo di noi stessi”.

Ma anche dopo lo stacco pubblicitario, la conduttrice televisiva è sembrata, ancora, molto emozionata da quanto accaduto sul palco: “Scusate se non sono ancora in grado di parlare, è che, poi, certe cose, ognuno le riferisce a sé stesso, ognuno ricorda le proprie perdite e siccome ci sono delle cose emotive che ti prendono… C’è poco da fare. Tu puoi essere una persona abituata a stare su un palco ma la tua vita è la tua vita e, quindi, veramente, personalmente, mi avete toccata tantissimo, in una maniera incredibile”.

Anche Alberto Matano ha voluto commentare la performance di Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli: “Non ho parole per descrivere la potenza di ciò che avete fatto… Siamo tutti molto molto toccati… Trovo che sia bellissimo che Luca Barbareschi sia, quest’anno, a Ballando”. Evidentemente emozionata anche Sara Di Varia, completamente sciolta in lacrime: “Ho condiviso quattro anni, forse cinque, in casa e la mamma di Alessandra, era la mamma anche nostra”. Guillermo Mariotto, invece, ha voluto sottolineare le capacità artistiche della coppia: “Innanzitutto grazie… Mi toccherà e non oso pensare a cosa dovrò affrontare… Io non conosco quel dolore, ancora, ma me l’avete fatto provare in anticipo”.

Dopo le votazioni, prima di lasciare andare dietro le quinte il duo di ballo, Milly Carlucci ha voluto riprendere la parola e ringraziare i due artisti per essersi messi a servizio di un’emozione: “Per me personalmente questo è stato un regalo, un’esperienza bellissima”.

Massimiliano Ossini, sindacalista, voto: 8

Il primo a esibirsi sul palco del dacing show è stato Massimiliano Ossini che, dopo le critiche della scorsa puntata, ha deciso di auto eleggersi sindacalista del programma televisivo: “Al concetto del ballo democristiano non ci ho visto più e ho deciso di replicare… Fondare il primo sindacato”. Lo slogan del movimento di protesta del presentatore televisivo, chiamato Cobacons, era: “Non sei stanco di come ci tratta la giuria?… Chiamami io risponderò”.

Malgrado il siparietto fosse veramente simpatico, il conduttore ha forse perso di vista un po’ il ballo, ricevendo qualche critica, per essere stato un po’ troppo lento, tanto che Guillermo Mariotto gli ha dato uno zero, facendo infuriare Rossella Erra: “Non si può dare zero, è una mancanza di rispetto… Sei geloso di lui perché ha carattere e tu no”.

Alberto Matano si spazientisce, voto: 10

Anche l’esibizione di Sonia Bruganelli non è stata esente da polemiche, malgrado l’esperta di casting ballasse con tre costole fratturate. Ma anche l’ex moglie di Paolo Bonolis non le ha mandate a dire ai giurati. Su Guillermo Mariotto, infatti, Sonia Bruganelli ha affermato che: “Lui è il fante di coppe e io divento un’altra carta del mazzo se mi relaziono a lui, preferisco rimanere ballerina”.

Ma quando la concorrente si è aperta a delle dichiarazioni, che riguardano anche il mondo del giornalismo. Alberto Matano ha perso la sua proverbiale calma, rispondendo a tono alla ballerina provetta: “Non è corretto dirlo, perdonami… Come acquisti il giornale, acquisti una newsletter… Un mestiere, un lavoro… Non è un reato”.

Le polemiche sono continuate anche quando Guillermo Mariotto ha chiamato Carlo Aloia, semplicemente ragazzo, facendo saltare sulla sedia Sara Di Vaira: “Dire a lui ‘Ragazzo’, dopo sette puntate e poi volete essere anche credibili”.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice impeccabili, voto: 10

Alberto Matano ha deciso di donare il Tesoretto di puntata alla coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che sono stati impeccabili durante la loro esibizione. I due hanno ballato sulle note di un paso doble, pieno di passione e di passi sorprendenti. Ma la giuria non ha premiato pienamente l’esibizione e Guillermo Mariotto ha definito la coreografia come troppo vecchia: “Venuto da Londra per portarci questi paso doble vecchi come il cucco”.

Le parole del giudice hanno fatto molto infuriare Giovanni Pernice, che ha vissuto il giudizio come una vera e propria offesa: “Giudica ma non offendere… Tu non sai esattamente cos’ho fatto io in passato quindi fare un’offesa del genere, secondo me, è abbastanza sgradevole. Questo è rispetto, forse non sa quello che è”.

Le delusioni sul palco sembrano, però, non rispecchiare il momento sentimentale della coppia che, di recente, è stata in vacanza in Puglia dai genitori della conduttrice: “L’ho portato dalle persone che io amo”. La mamma della concorrente è intervenuta in puntata, dicendo la sua sul compagno di ballo della figlia: “Giovanni mi piace moltissimo, mi piace perché sto notando in Bianca un cambiamento, mi sembra che la renda felice”. Il padre, invece, è sembrato più frenato a riguardo: “Io, per ora, lo vedo come compagno di lavoro, finché non mi viene detto altro”.