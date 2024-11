Fonte: IPA Sonia Bruganelli

Ancora un infortunio per Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle: “Non ci voleva a questo punto del programma”. Il suo percorso non è stato facile, tutt’altro, considerando che è spesso stata criticata dalla giuria dopo le sue esibizioni. Puntata dopo puntata, la Bruganelli ha provato a raccontare dei lati inediti di se stessa, con la sua sferzante personalità. Su Instagram, insieme al suo maestro Carlo Aloia, ha spiegato di essersi fratturata una costola.

Sonia Bruganelli di nuovo infortunata a Ballando con le Stelle

Già qualche settimana fa Sonia Bruganelli si era infortunata: allora, aveva condiviso sempre su Instagram il referto dell’ospedale. Costola fratturata anche stavolta: “Non ci voleva a questo punto del programma. (…) Purtroppo, quello che io avevo pensato e la cosa che mi aveva spaventato durante una delle ultime prove si è rivelata la verità: abbiamo vinto un’altra frattura alla costola, composta, quindi non bisogna in qualche modo intervenire, ma è comunque una frattura”. Insieme a Carlo Aloia, la Bruganelli ha fatto una diretta su Instagram, spiegando le sue condizioni.

Tra le concorrenti di punta di questa edizione di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci, Sonia Bruganelli sta cercando decisamente la sua strada. Non è facile mettersi in gioco così – non lo è affatto – soprattutto per lei, che fino a poco tempo fa è stata opinionista di due reality show, ovvero il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi. Ora che la gara di ballo è entrata nel vivo, bisogna allenarsi ancora di più per le esibizioni: la terza costola è un infortunio che proprio non ci voleva, come ha notato la stessa Bruganelli.

A ottobre, la Bruganelli si era già infortunata: l’annuncio, dato a La Vita in Diretta, è stato accompagnato dalla pubblicazione del referto proprio su Instagram. “Ho scoperto di essermi rotta una costola, quando abbiamo fatto l’ultima giravolta ho capito che quel dolore era importante. Mi sono sdraiata perché mi sono sentita svenire. Mi scuso perché ero in modalità poco serena e perché mi aspettavo l’attacco”.

Il percorso di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle

“Sabato ci aspetta una grande prova, la coreografia è complicata ma ce la faremo”, non si è persa d’animo, nonostante tutto, e questa è una delle sue grandi caratteristiche. Manca pochissimo alla puntata di Ballando con le Stelle, in onda il sabato sera: domani 9 novembre, scende in pista con il maestro Carlo Aloia, pronta per offrire una nuova performance e per dimostrare ancora una volta che, no, lei non è una persona che si arrende.

Nelle scorse puntate, non sono mancati momenti di pathos e scontri con la giuria: un grande classico del programma della Carlucci, che tiene tutti con il fiato sospeso ogni sabato sera. La Bruganelli, oltretutto, è stata già eliminata una volta, ma alla fine è stata salvata dalla Wild Card. La prossima puntata si preannuncia ricca di sorprese, ma soprattutto la Bruganelli, ancora una volta, si metterà alla prova, con fatica e slancio, nonostante gli infortuni, con la voglia di dimostrare il suo valore.