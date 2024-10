Sonia Bruganelli eliminata e poi salvata, Sara Di Vaira costretta? Rossella Erra svela tutto

Fonte: IPA Rossella Erra, Sonia Bruganelli e Sara Di Vaira a Ballando con le Stelle

Continua a far chiacchierare Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle 2024. L’ex moglie di Paolo Bonolis era praticamente fuori dalla gara, dopo aver perso allo spareggio contro Alan Friedman, ma è stata salvata in extremis da Sara Di Vaira. Un gesto che ha lasciato tutti i telespettatori senza parole. Anche perché in pochi ricordavano dell’esistenza della wild card.

Prontamente è stato montato un caso sui social: a detta di alcuni la ballerina sarebbe stata costretta da Milly Carlucci a lasciare in gara la Bruganelli che, com’era prevedibile, sta alimentando quest’edizione con polemiche e scontri. A svelare tutto ci ha ora pensato Rossella Erra, tribuno del popolo.

Ballando con le Stelle, perché Sara Di Vaira ha salvato Sonia Bruganelli

Sara Di Vaira è stata costretta da qualcuno a Ballando con le Stelle a salvare Sonia Bruganelli? Il sospetto ha preso piede sul web dopo che la ballerina e coreografa ha scelto di utilizzare la sua wild card per l’autrice e produttrice televisiva. Che tra l’altro durante l’ultima puntata si è salvata ben due volte: al termine della serata è finita di nuovo al ballottaggio, questa volta con i Cugini di Campagna che però è riuscita a battere. Non solo: dopo che è stata eliminata la prima volta, sconfitta dal confronto con Alan Friedman, Milly Carlucci ha mandato in onda una pubblicità e rimandato così la decisione di Sara.

“Sul web hanno detto che è stata mandata in onda la pubblicità per convincere Sara Di Vaira a far restare Sonia Bruganelli“, ha dichiarato Caterina Balivo a La volta buona, nel consueto spazio dedicato ogni lunedì al talk su Ballando con le Stelle. A questo punto è intervenuta Rossella Erra, scoperta qualche anno fa proprio dalla Balivo e oggi regina dei tesoretti sulla pista di Milly Carlucci. “Siamo rimaste io e Sara là – ha assicurato la Erra – Ci siamo alzate insieme e ci siamo messe da parte. Secondo lei Sonia meritava una seconda chance”.

Sonia Bruganelli resta a Ballando con le Stelle

Dello stesso avviso Laura Freddi, altra ospite de La volta buona: “Il pubblico non voleva salvare Sonia ma Sara è una tecnica e sicuramente ha visto qualcosa in lei”. Diverso invece il commento di Guillermo Mariotto: “Sara ha un passato burrascoso con la giuria e se vuole farci un dispetto ce lo fa”. La Bruganelli non è infatti particolarmente amata dai giurati di Ballando con le Stelle ed in particolare da Selvaggia Lucarelli.

Ma Rossella Erra è stata chiara: “Sara non ha fatto un dispetto. Qui significava dare un’altra occasione sia a Sonia sia al programma. Il programma può aiutare Sonia a cambiare, come già sta facendo”. La stessa Bruganelli ha ammesso in alcuni video su Instagram che il dancing show sta tirando fuori una nuova versione di se stessa, ben diversa da quella del passato.

A difendere Sonia Bruganelli anche Anastasia Kuzmina, che quest’anno balla in coppia con Francesco Paolantoni: “Sonia purtroppo non si sta divertendo perché la massacrano ma sta facendo un percorso di ballo. Dietro le quinte, con noi, è una donna divertentissima, mi spiace per lei”.