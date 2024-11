Sonia Bruganelli resta a Ballando con le Stelle e svela cosa è successo dietro le quinte

Fonte: IPA Sonia Bruganelli

No, Sonia Brugnaelli non lascerà Ballando con le Stelle. Almeno non di sua spontanea volontà, come minacciato di fare nei giorni scorsi sui social network. L’ex moglie di Paolo Bonolis abbandonerà la pista di Milly Carlucci solo se il pubblico lo vorrà: per il resto è intenzionata a combattere con le unghie e con i denti, come del resto fatto fino ad ora.

Sonia Bruganelli resta a Ballando con le Stelle. Durante una diretta Instagram ha svelato di aver cambiato idea: “No, non ci ritiriamo – ha spiegato parlando di lei e del suo ballerino Carlo Aloia – Nel senso che abbiamo uno spareggio da fare, tra l’altro a inizio puntata, quindi se fosse… nel bene o nel male è una situazione che riusciamo a gestire”.

“Faremo un ballo già fatto – ha aggiunto Sonia – magari togliendo le prese per fare un ballo in sicurezza. Ed è una forma di rispetto nei confronti del pubblico, la decisione è stata presa anche per questo”. La Bruganelli ha poi rivelato di avere molti sostenitori che “mi dicono “dai rimani, resta”. E questo ovviamente fa piacere”.

Nella puntata di Ballando con le Stelle in onda su Rai 1 il prossimo sabato 23 novembre, Sonia Bruganelli dovrà affrontare uno spareggio con Anna Lou Castoldi e Francesco Paolantoni. Difficile prevedere chi abbandonerà la gara ma molto probabilmente sarà uno tra il comico napoletano e la Bruganelli, che ha già rischiato più volte l’eliminazione durante questa edizione.

Su Instagram Sonia Bruganelli ha inoltre rivelato altre curiosità sul suo percorso a Ballando con le Stelle. Ad esempio ha ammesso di aver perso molti chili: “Non sono più in sovrappeso, elemento positivo di questa esperienza”, ha confidato. Non è la prima volta che l’ex moglie di Paolo Bonolis – oggi felicemente legata al ballerino Angelo Madonia – parla apertamente del suo peso.

Qualche mese fa, nel podcast Focaccia e Cappuccino, aveva dichiarato: “Provo a fare sport e diete, ma a 50 anni il grosso l’ho fatto e posso anche fregarmene. Quelle che dicono di essere magre pur mangiando tanto mentono”. “Provo a mangiare meglio, fare sport, mantenermi – queste sono state le sue parole – Se ce la faccio bene, se no c’è anche la vita… ci sono gli aperitivi, ci sono gli amici, e a 50 anni il grosso della mia vita professionale l’ho fatto e posso serenamente fregarmene”.

L’aspetto fisico, come ogni donna, è sempre stato un cruccio per Sonia Bruganelli, che negli ultimi anni si è sottoposta ad un’operazione alle palpebre, poi si è tolta un neo e infine ha cambiato più volte dietologo. “Andando in video noti delle imperfezioni, perché il video è terribile anche con le belle luci. – ha detto – Innanzitutto ti regala cinque chili. Poi si nota davvero tutto”.

Ma la Bruganelli può “serenamente fregarsene”, come ribadito più volte, anche se ha attaccato pubblicamente tutte quelle donne dello spettacolo che mentono sullo stile di vita. “Sento tanta gente dire “sono magra ma mangio”. Sfatiamo questa cosa perché non è vero”, ha assicurato.