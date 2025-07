“Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sempre più vicini”, la reazione di Angelo Madonia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sarebbero riavvicinati nell’ultimo periodo, scatenando la reazione di Angelo Madonia, nuovo compagno della Bruganelli ed ex ballerino di Ballando con le Stelle.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sempre più vicini

A svelarlo è il settimanale Oggi e in particolare Alberto Dandolo secondo cui Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sarebbero sempre più legati, sia sul privato che sul piano professionale, nonostante l’addio. Il conduttore infatti, dopo aver lasciato il manager Lucio Presta, avrebbe dato un ruolo ancora più decisivo a Sonia riguardo le sue scelte lavorative.

I due sarebbero spesso insieme e avrebbero progetti importanti in tv su cui starebbero lavorando in coppia. Non solo: Bonolis e la Bruganelli trascorrerebbero molto tempo insieme anche nel privato, a casa, dopo la scelta di vivere vicini. Una situazione che avrebbe scatenato la reazione di Angelo Madonia. Il ballerino ed ex protagonista di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci è infatti l’attuale compagno di Sonia Bruganelli.

“Si sussurra che il ballerino non faccia i salti di gioia per questo legame così esclusivo”, si legge sul settimanale Oggi. Non solo, secondo alcune indiscrezioni Bonolis non avrebbe mai dimenticato l’ex moglie e sarebbe ancora segretamente innamorato di lei, tanto da sperare in un ritorno di fiamma.

Qualche tempo fa, ospite di Caterina Balivo, Angelo Madonia aveva parlato del rapporto con Sonia Bruganelli, esprimendo anche la sua opinione riguardo Paolo Bonolis, una persona senza dubbio importante nella vita della manager. “La amo. La nostra storia d’amore è in crescita – aveva detto -, non abbiamo ballato insieme a Ballando con le Stelle per proteggere questa storia. Conoscevo la macchina di Ballando e ho cercato di contribuire anche io a questa scelta di non ballare insieme. Siamo adulti, fortunatamente abbiamo un passato ed è giusto accettarsi per quello che siamo”.

E quando Caterina Balivo gli aveva chiesto: “È pesante avere il fantasma di un ex marito famosissimo che è Paolo Bonolis?”, il ballerino aveva replicato: “No, la nostra vita continua per come vogliamo. Anzi, pieno rispetto”.

Il rapporto fra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli dopo il divorzio

Insieme da oltre vent’anni, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Una coppia particolarmente unita che ha saputo superare anche momenti difficili e crisi profonde. Sino al 2023 quando i due hanno annunciato l’addio.

Nonostante il divorzio però le strade di Paolo e Sonia non si sono mai divise del tutto. Fra gli ex è rimasto uno splendido legame, raccontato più volte da entrambi. “È un rapporto sereno e maturo – ha confidato lei al settimanale Gente -: abbiamo tre figli, che sono e saranno sempre la nostra priorità, e su questo siamo uniti. Posso dire che siamo davvero amici ed è Paolo la prima persona alla quale chiedo un consiglio. Siamo due persone che si sono sempre rispettate e credo che la controprova di un grande amore vissuto ci sia proprio quando l’amore finisce”.

Poi ha aggiunto: “Io voglio avere accanto Paolo, che è il padre dei miei tre figli, per tutta la vita e per fare questo non voglio scheletri nell’armadio”.