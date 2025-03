Ora o mai più, le pagelle della finale: Errore, la dedica alla rinascita (9), Britti “fa il verso” (3)

Le finali, si sa, sono sempre emozionanti, ma quella di Ora o mai più 2025 è stata anche ricca di qualità (e polemiche). Il programma condotto da Marco Liorni è giunto al termine e la finale ha annunciato il trionfo meritato di Pierdavide Carone. Ma sono stati diversi i momenti notevoli e che vale la pena ricordare per rendere onore anche ad altre esibizioni della puntata. Una cosa è certa, il programma di Rai 1 è stato in grado di ricordarci il talento di tanti artisti il cui successo era stato quasi dimenticato. Ecco le nostre pagelle.

Loredana Errore, la dedica alla rinascita. Voto 9

Un lavoro immenso quello di Marco Masini e Loredana Errore, che si è apprezzato man mano, di puntata in puntata. Il cantautore “che di battaglie ingiuste ne ha affrontate parecchie”, come ha commentato Ema Stokholma, è stato il tutor perfetto per una cantante ricca di dolori e sfumature. La sua partecipazione a Ora o mai più è stata una delle più belle e ha portato sul palco il vero senso del programma: la rinascita. Nessuno come lei si è reso protagonista di una rifioritura totale. Nella puntata finale Loredana ha portato una canzone simbolo dei perdenti, Dedicato, regalando un pensiero ai propri compagni di avventura e a se stessa: un testo forte e bellissimo per celebrare la propria presenza sul palco condotto da Marco Liorni.

Meno convincente l’inedito, durante la cui performance Loredana Errore ha precisato di aver avuto alcuni problemi tecnici: “Ho avuto un problema in cuffia”. In giuria, però, le stonature e imprecisioni si sono notate. Comunque il nostro voto è 9, per il coraggio, il timbro e il percorso generale a Ora o mai più.

Alex Britti “fa il verso” e pecca. Voto 3

I giudici, dopo l’esibizione di Loredana Errore ne hanno, giustamente, evidenziato le pecche tecniche, di intonazione e di interpretazione. Innegabile la difficoltà della cantante sull’inedito. A nulla sono servite le giustificazioni della Errore, che hanno anzi indispettito Alex Britti: “Il nostro mestieri è pieno di problemi in cuffia. Ce ne sono tutte le sere. Mi sono abituato a sentirti seguita da Marco e secondo me in questo brano hai fatto un passo indietro”.

Un attacco non simpaticissimo anche alla capacità di Loredana di saper contare sulle proprie capacità. “Marco ti ha abituato a dosarti, qua invece è uscito fuori qualcosa di esasperato che secondo me era inferiore, la prossima volta fai uno squillo a Masini e chiedigli consiglio sull’inedito”. Un giudizio sicuramente corretto dal punto di vista tecnico, ma un po’ duro rispetto alla professionalità della donna. La cantante stessa ha poi ripreso parola, difendendosi: “Scusa Alex ma non puoi fare così, vabbè buttiamola in caciara, perché non mi devi credere?”. Insomma un momento un po’ “no” della serata, voto 3.

Pierdavide Carone vince. Voto 9

Pierdavide Caron ha vinto Ora o mai più 2025. Il suo brano inedito, Non ce l’ho con te, è sicuramente uno dei più riusciti. Emozionante, toccante, profondo: il cantante lo ha dedicato al papà morto nel 2020 e, con commozione ha raccontato: “Questa è la prima volta che mi metto a nudo in televisione, mi sembrava il momento giusto. Dovevo liberarmi e questa canzone fa parte di questa catarsi”. Al termine dell’esibizione ha ammesso di aver scritto il brano oltre dieci anni fa: “Io non ho tanti rammarichi nella vita ma mi sarebbe piaciuto che l’avesse sentita anche mio padre“. Una vittoria preannunciata dalla prima puntata, ma non per questo immeritata. Voto 9.

Marco Masini grande tutor. Voto 10

Marco Masini è stata una rivelazione di Ora o mai più. Come artista lo conosciamo e lo apprezziamo, ma come tutor ci ha stupito. Nell’ultimo mese gli impegni sulla Rai con il programma di Liorni e la partecipazione al fianco di Fedez a Sanremo 2025 ce lo hanno fatto amare ancora di più. Calmo, riflessivo, ma soprattutto professionale. I suoi giudizi sono sempre stati pesati e il percorso al fianco di Loredana Errore ci ha mostrato tutta la sua passiona per la musica, la sua voglia di conoscere un artista, di valorizzarlo al massimo, criticandolo con garbo e difendendolo dai giudizi troppo duri. Bravissimo, voto 10.