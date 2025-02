Fedez si commuove sulle note di Bella stronza a Sanremo 2025: “Ti ho dato tutte le ragioni”

Fonte: Getty Images Fedez e Marco Masini

Non si è nascosto dietro a un dito Fedez sul palco dell’Ariston. Sofferente, perché così si è dimostrato negli ultimi giorni, quelli delicatissimi, professionalmente e personalmente, del Festival di Sanremo, pensieroso, volutamente taciturno davanti alle telecamere. Così è stato anche per la quarta serata della 75esima edizione del Festival, tradizionalmente dedicata alle cover, in cui è salito sul palco con Marco Masini e, insieme, hanno reinterpretato Bella stronza. Il rapper ha cantato di se stesso, parole che sono arrivate a hanno conquistato. Soprattutto, parole che aveva bisogno di dire e che lo hanno portato, alla fine alle lacrime.

Le lacrime soffocate di Fedez a Sanremo 2025 dopo Bella stronza

Che piaccia o meno, Fedez sta conducendo un grande Sanremo. La sua canzone, Diamanti, è tra le più amate dei Big in gara e lo dimostrano i milioni di ascolti su tutte le piattaforme. Un Festival per il rapper in un momento difficile e teso, a un anno dalla separazione dalla moglie, Chiara Ferragni, e con una vita ancora da riadattare e riscrivere. “Baciarsi e dirsi ti amo sì, ma farlo di nascosto. Grazie a me ora confondi lo schifo con l’amore, chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole. Ti penso e non mi sembra vero, non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama per davvero”. Questa una delle frasi aggiunte dal rapper alla canzone che hanno più colpito.

In aggiornamento