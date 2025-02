Ci ha pensato a fondo prima di accettare il duetto a Sanremo 2025, Marco Masini, ma ora che i lavori stanno procedendo speditamente non vuole più che si parli delle modifiche del testo del suo brano del 1995, Bella stronza, che a suo dire non sarebbe stato modificato. L’artista toscano è intervenuto direttamente sul suo Instagram per smentire le voci che si stanno avvicendando in questi giorni che precedono il Festival per chiarire cosa accadrà sul palco e, pare, niente di tutto quello che stiamo immaginando.

Le parole di Marco Masini su Bella stronza

L’esibizione è attesa a Sanremo 2025 per il 14 febbraio, proprio nella serata di San Valentino, e sono tante le supposizioni che circondano il lavoro che Fedez sta facendo con Marco Masini. Il rapper di Rozzano, alla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo con Battito, ha infatti scelto di portare Bella stronza come brano cover nella serata dei duetti, scatenando una serie di polemiche che non accennano a placarsi. La ragione di tanto parlare riguarda il testo originale del brano, contenuto nell’album cult Il cielo della vergine, e che non sarebbe adeguato ai tempi attuali.

A mettere un punto sulla vicenda è stato però il cantautore fiorentino, che ha chiarito la questione direttamente sul suo Instagram: “La cover di Bella stronza che io e Federico porteremo sul palco dell’Ariston venerdì non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata. Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l’occasione. Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza averlo neanche ascoltato”.

La presunta dedica a Chiara Ferragni

Visto il periodo che stanno attraversando, seguito alla separazione ufficiale avvenuta a dicembre 2024, il pensiero non poteva che correre verso Chiara Ferragni. Sono infatti in molti a ritenere che sia una dedica rivolta a lei, malgrado il brano in gara sia invece stato scritto pensando alla depressione dal quale l’artista è uscito qualche anno fa. L’imprenditrice digitale è invece convinta che lei non c’entri niente, come ha raccontato anche a Valerio Staffelli, ribadendo inoltre di essere molto più felice adesso che è lontana dal suo ex marito.

Questo tipo di scelta non poteva che generare un aspro dibattito. E non è escluso che l’intenzione di Fedez fosse proprio questa. È però altrettanto vero che il brano riveduto e corretto non è stato ascoltato da nessuno, se non da coloro che stanno assistendo alle prove, ed è quindi lecito dare il beneficio del dubbio a lui e anche a Marco Masini, che si è sempre dichiarato molto protettivo nei confronti dei suoi testi. La modifica non sarebbe quindi sostanziale e, anzi, nessun verso del brano originale sarebbe stato toccato. Sono state però aggiunte parti nuove, scritte da Federico Lucia e integrate nel brano del 1995. Le parole di Masini sono state condivise anche da Fedez, che le ha rilanciate sulle sue storie. Non ci resta che aspettare la quarta serata, quella delle cover, in cui i due artisti si esibiranno finalmente in duetto.