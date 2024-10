Sonia Bruganelli si sfoga: “A Ballando ho sbagliato”. Il messaggio di Bonolis

Sonia Bruganelli ha affidato a una lunga diretta su Instagram (che ha poi condiviso con chi se l’era persa) uno sfogo molto sentito, in cui ha toccato diversi argomenti, su tutti le polemiche a Ballando con le Stelle. Da accanita opinionista televisiva quale l’abbiamo conosciuta, in molti – anche sui social – non hanno risparmiato la ex Lady Bonolis, accusandola di “fingere” un carattere docile e remissivo quale non aveva mai mostrato prima. Tra discussioni, infortuni e parole al vetriolo, la danza come spesso accade è passata un po’ in secondo piano. È tornata a parlare anche dell’ex marito che, inaspettatamente, l’ha “difesa” su Instagram.

Sonia Bruganelli dopo le polemiche a Ballando con le Stelle

“Mi chiedono di lasciarmi andare pur rimanendo me stessa – ha esordito la Bruganelli -. Mi accusano di essere stata una persona molto diretta, aggressiva. Tutto vero. Però ora vorrei parlare io e spiegare quello che sta accadendo nel programma”.

Chi segue Ballando con le Stelle conosce bene le polemiche che si sono scatenate intorno a un personaggio come lei, estremamente divisivo: “È pur sempre un programma TV, si cerca di essere il più veri possibile, per me ballare è faticoso. Però come è successo anche prima, erano sempre programmi TV. La vita ti porta spesso in cose che mentre vivi reputi reali, ma che poi rivelano che dietro c’è tanto altro”.

“Sono consapevole di chi sono dal punto di vista mediatico – ha proseguito, lasciandosi andare in qualche occasione anche alle lacrime -. Sono una produttrice televisiva ma sono stata anche opinionista di reality. Un’opinionista tosta, volutamente fuori dalle righe. Lo rifarei 100mila volte. So che sono stata scelta per il mio carattere, per il fatto che non riesco a contare fino a 10 prima di parlare. A questo giro ci sto provando, non perché voglio diventare una ballerina ma perché mi sto rendendo conto che tante cose che pensavo fossero scelte, volute, in realtà si erano consolidate in me. La vita ti segna, ti cambia, e spesso non te ne rendi conto“.

Approfittando della diretta Instagram, Sonia Bruganelli ha anche voluto precisare di aver già chiesto scusa a Guillermo Mariotto, giudice del dancing show di Milly Carlucci, per l’uscita infelice di qualche settimana fa [“Se aggiungi due punti al voto che mi volevi dare, chiedo a Madonia [il compagno, ndr] se è interessato a un caffè con te. Perché tanto è l’unica cosa che ti interessa”]: “Mi ero ripromessa di non tirare dentro cose personali. Ho sbagliato, ho chiesto scusa a Mariotto perché non era il mio ruolo essere così. Ho sbagliato, lì non mi sono piaciuta. È stato brutto”.

Sonia Bruganelli sul rapporto con l’ex marito, interviene Bonolis

Inevitabile che lo sfogo toccasse un altro punto importante: il rapporto con Paolo Bonolis. Rapporto che è emerso anche in puntata a Ballando quando, nell’ultimo video pre-performance, la Bruganelli si era commossa parlando dell’ex marito. E, anche qui, le critiche non sono mancate.

“Sappiate che io e Paolo siamo due persone ancora molto vicine e questo lo dico anche per chi pensa che prima avevo un comportamento e ora si sentono più serene presumendo che le cose siano cambiate – ha spiegato -. Sono cambiate in un certo senso, abbiamo fatto una scelta. Ma dal punto di vista di rapporto, di connessione, di genitorialità, siamo vicini, abitiamo a una porta di distanza. La realtà è diversa. Io sono stata più scomposta di Paolo, volevo capire come ci si sentisse dall’altra parte ma ero molto provata”

Bonolis è sempre stato meno “social” dell’ex moglie e in rarissime occasioni si è esposto, eppure stavolta ha fatto un’eccezione. “La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di darle il significato – ha scritto a margine di un ritratto di famiglia -. Le scelte degli adulti sono una ‘cosa’ ma questo legame genitoriale e questo amore per loro, anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti“. “Tutto il resto è noia no, non ho detto gioia”, ha concluso citando Franco Califano.