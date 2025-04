Obbligo o verità, Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis: “Devo ancora capire chi sono”

Fonte: IPA Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è stata tra gli ospiti della terza puntata di Obbligo o verità, il programma condotto da Alessia Marcuzzi in prima serata su Rai2. La conduttrice ha riservato all’ex volto di Ballando con le stelle una serie di domande a cui ha risposto, come di consueto, con grande onestà e schiettezza. Non potevano mancare dei riferimenti a Paolo Bonolis ma anche un aneddoto interessante su Stefano De Martino.

Sonia Bruganelli a Obbligo o verità, il rapporto con Paolo Bonolis

Tanta schiettezza e grande onestà sono le caratteristiche principali di Sonia Bruganelli, che di rado si sottrae dal rispondere alle domande sulla sua vita privata e sulla sua carriera. È quello che è successo a Obbligo o verità, il programma condotto da Alessia Marcuzzi in prima serata su Rai2, dove l’ex volto di Ballando con le stelle è stata ospite nella terza puntata.

Tante curiosità quelle della conduttrice, a cui Bruganelli ha risposto senza lasciare spazio a dubbi: impossibile ovviamente non menzionare Paolo Bonolis, suo ex marito. “Voglio Paolo accanto tutta la vita: una dichiarazione d’amore o una minaccia?”, ha chiesto Alessia Marcuzzi citando un’intervista della sua ospite risalente a qualche tempo fa. “Per lui una minaccia, sicuramente!“, ha subito risposto Bruganelli scherzando. E poi ha aggiunto: “No è vero, è molto importante per me avere un buon rapporto con il padre dei miei figli, e ho sottolineato che per me era fondamentale, una volta prese strade separate, che non ci fosse niente di irrisolto, proprio per cominciare una nuova fase della vita e di rapporto con Paolo nella totale lealtà e fiducia, perché vorrei averlo accanto a livello di affetto e umanamente”.

A quel punto la conduttrice ha voluto indagare sui rapporti tra i due ex. “Non è che vi siete solo presi una pausa e non è proprio la fine dell’amore?“. Onesta la risposta dell’ex opinionista del Grande Fratello, oggi al fianco di Angelo Madonia: “Non so cosa dire. In questa fase della vita, ho 51 anni, sento il bisogno di capire molto più me stessa e di capire chi sono rispetto a quella di 20 anni fa”.

Non si poteva poi lasciare indietro l’argomento “tradimenti”, di cui Sonia si è pentita di aver parlato in diretta tv: “Sicuramente l’aver dichiarato questo famoso tradimento che sono diventati cento e poi, più che pentita penso che magari avrei dovuto dire cose in modo diverso, in modo un po’ più leggero forse sì, avrei dovuto farlo”.

L’aneddoto su Stefano De Martino

Tra le varie confessioni della produttrice tv è poi venuto fuori il nome di Stefano De Martino, su cui Bruganelli rivela un aneddoto: “Adesso sta facendo i pacchi, un programma che è iniziato con Paolo quindi devo dirti che in realtà lui lo voleva come sostituto suo per Avanti un altro e quando è andato per parlarci, Stefano gli ha detto che stava per andare ad Affari Tuoi, e in effetti lui ricorda un po’ il primo Paolo nello stile di conduzione, anche se esteticamente sono un po’ diversi”.