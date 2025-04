Fonte: Getty Images Sonia Bruganelli

Continua a far chiacchierare la separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. L’opinionista tv e il conduttore si sono ormai lasciati quasi due anni fa ma la loro relazione, oggi conclusa, è sempre molto chiacchierata. Complice anche il fatto che Sonia si sia velocemente rifatta una vita dopo l’incontro con Angelo Madonia, ex ballerino di Ballando con le Stelle, mentre il volto Mediaset risulta ancora single.

Sonia Bruganelli e il tradimento a Paolo Bonolis

Ospite del programma A casa di Maria Latella, Sonia Bruganelli ha fatto chiarezza su alcuni dettagli emersi circa il suo legame con Paolo Bonolis. L’opinionista ha spiegato che la fine del matrimonio non è dipesa dall’infedeltà di cui si è tanto vociferato nell’ultimo periodo.

La rottura è arrivata a causa di alcuni cambiamenti, di quelli che a volte accadono quando si vive una relazione di lungo corso. Solo dopo l’allontanamento Sonia ha confessato a Bonolis di averlo tradito in passato.

“Stavo con lui da quando ero una studentessa universitaria. Arrivata a 50 anni stavo cercando la mia personale identità. – ha detto la Bruganelli – Poi non provavo determinate cose che per lui erano essenziali. Paolo mi ha detto chiaramente che lui voleva accanto una donna che lo desiderasse, che volesse stare davvero con lui anche dopo 25 anni”.

La conduttrice Maria Latella ha dunque ricordato alla Bruganelli le sue parole sull’innaturalità della fedeltà fisica e anche in questo caso Sonia ha chiarito: “Se Paolo non ha accettato questa mia visione? Pensa che questo concetto nasce da lui. Perché è lui che mi ha insegnato la libertà, quella di avere i suoi spazi con gli amici, con i figli. Ci siamo sempre lasciati liberi”.

“Ho conosciuto Paolo quando avevo 23 anni, ora ne ho 50, per cui il rapporto cambia. Ho conosciuto un uomo che era già stato sposato, che aveva già avuto dei figli, che poi aveva avuto un rapporto importante, si era separato dalla compagna, un uomo che aveva vissuto, aveva 37 anni, era già un uomo”, ha ricordato Sonia.

“Io avevo avuto un fidanzatino e poi ho conosciuto lui. Devo dire che tante cose le ho imparate con lui, siamo cresciuti insieme, abbiamo avuto dei figli, una situazione non sempre facilissima per quanto mi riguarda. Quindi arriva un certo punto che mi rendo conto che probabilmente ci ritroviamo in due epoche della vita diverse”.

La differenza tra Paolo Bonolis e Angelo Madonia

Dopo la separazione da Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli si è innamorata di Angelo Madonia, l’ex ballerino di Ballando con le Stelle con il quale sta vivendo dal 2024 una relazione stabile. Anche se la coppia non pensa alla convivenza. Tra i due dieci anni di differenza, Madonia è più piccolo della sua dolce metà.

“Adesso ho una storia con una persona che è un uomo più piccolo di me, che però in realtà è paradossale, io sono stata per molti anni con un uomo di 13 anni più grande di me, che in realtà è un Peter Pan, è più giovane di me di testa, adesso sto con un ragazzo che ne ha 41 e che in realtà di testa è molto più grande di me, perché poi dipende dalle esperienze di vita, dipende da molte situazioni”, ha rivelato Sonia.