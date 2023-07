Katie Holmes, pancia scoperta e smagliature: l’invito a fregarcene

Fonte: IPA Katie Holmes paparazzata a New York in top

Katie Holmes è una di quelle attrici e celeb decisamente poco convenzionali e “omologate” allo showbiz. Fin dai tempi della sua chiacchierata relazione con Tom Cruise, Katie è sempre rimasta defilata, mantenendo un profilo basso, lontano dai riflettori e dal gossip. E anche quando la storia con l’attore è finita, mai una parola di troppo, una intervista succulenta, in cui spiegasse i motivi della rottura e confermasse la tesi delle divergenze legate a Scientology. La riservatezza di Katie è famosa a Hollywood.

Dopo Cruise ci sono stati altri amori, come quello durato 5 anni con l’attore Jamie Fox, anche quello tenuto protetto dai diretti interessati. Negli anni la Holmes ha anche diradato le sue apparizioni al cinema, scegliendo sempre più film di nicchia e indipendenti, alternati al suo ruolo di produttrice.

Katie è una che se ne frega: delle apparizioni patinate sui red carpet, delle regole imposte dallo showbiz e anche dell’ossessione maniacale per la forma fisica perfetta. Vero è che dai suoi 175 non ha mai dovuto faticare troppo per essere all’altezza, ma non è mai stata fanatica dell’addominale o del muscolo scolpito. Dimostrazione ne è la recente paparazzata, luglio 2023, per le strade di New York, con un paio di pantaloni e un top che lasciava scoperta la pancia. Pancia magra ma decisamente imperfetta ( almeno second i canoni hollywoodiani) con tanto di smagliature in bella vista.

Fonte: IPA

E Katie, classe 1978, una figlia di 17 anni, Suri, passeggia tranquilla, fregandosene degli inevitabili paparazzi appostati. Bellissima, statuaria, e soprattutto umana. Decisamente il miglior invito per tante ragazze a fregarsene della perfezione a tutti i costi. Che tanto, al netto dei filtri, non esiste nemmeno a Hollywood.